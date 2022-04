Regionalfussball «Zwei kleine Fehler haben zum Aus geführt»: Der FC Henau fliegt gegen Bischofszell aus der Cupqualifikation Zum Start der Rückrunde schlug Henau den FC Bischofszell noch mit 2:0. Im Halbfinale der 2.-Liga-Cupqualifikation muss sich das Team von Trainer Arlind Sopa nun knapp mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben. Lukas Tannò 17.04.2022, 14.00 Uhr

Henau-Captain Dario Regazzoni (links) im Zweikampf gegen den Torschützen zum 1:0 Marko Vranic. Bild: Benjamin Manser

Am Osterwochenende finden in der 2. Liga regional keine Meisterschaftsspiele statt. Die Spieler des FC Henau mussten sich trotzdem die Fussballschuhe schnüren. Denn sie traten am Samstag in der Qualifikation für die Cup-Hauptrunde gegen den FC Bischofszell an. Eine machbare Aufgabe für die Henauer, denn zum Rückrundenstart schlugen sie die Thurgauer mit 2:0.

Im Cup-Spiel verliert Henau nun aber mit 1:2 nach Verlängerung. «Es war ein knappes Spiel. Beide Teams schenkten sich wenig, aber Bischofszell wollte es etwas mehr und hat auch verdient gewonnen», sagte Henau-Trainer Arlind Sopa nach dem Spiel.

Bischofszell nutzt Fehler eiskalt aus

Bereits in der 21. Minute brachte Innenverteidiger Marko Vranic Bischofszell in Führung. Er konnte ein Fehler in der Henauer Defensive ausnutzen und das 1:0 erzielen. Aber nur sechs Minuten später glich Henau aus. Patrick Meier konnte einen Foulelfmeter verwerten.

Das Spiel blieb dann auch bis zum Schluss spannend. Weil in der regulären Spielzeit kein Gewinner ermittelt werden konnte, ging die Partie in die Verlängerung. Dort erzielte Rinor Hiseni in der 95. Minute den Siegtreffer für den FC Bischofszell. Auch bei diesem Treffer ist ein Fehler der Henauer Hintermannschaft vorausgegangen. Trainer Arlind Sopa sagte dazu:

«Es ist natürlich ärgerlich, wenn man eigentlich gut spielt und dann zwei kleine Fehler zum Aus führen.»

Nach dieser Niederlage kann sich der FC Henau voll und ganz auf die Mission Ligaerhalt konzentrieren. «Mir waren die drei Punkte aus dem Meisterschaftsspiel gegen Bischofszell wichtiger als das Weiterkommen in den Final der Cupqualifikation», so Sopa.

Momentan steht Henau auf dem zweitletzten Rang, aber in der unteren Tabellenhälfte ist es sehr eng. Henau und Schlusslicht Sirnach sind nur wenige Punkte vom sicheren Strich entfernt. Am kommenden Samstag empfängt Henau den Leader der 2. Liga regio Rapperswil-Jona II. Kein einfaches Spiel, aber Sopa ist zuversichtlich: «Wir haben nichts zu verlieren und können voll angreifen.»

Hier geht's zum Matchtelegramm.