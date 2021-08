REGIONALFUSSBALL «Wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben»: Der FC Uzwil startet dieses Wochenende in die 1.-Liga-Saison Nach dem «unbeschreiblichen Gefühl» direkt nach dem Aufstieg von der 2. Liga interregional in die 1. Liga startet die erste Mannschaft des FC Uzwil am Samstag, 21. August, mit dem Gastspiel in Liechtenstein gegen USV Eschen/Mauren in die neue Saison. Trainer Armando Müller blickt dem Meisterschaftsstart positiv entgegen. Lukas Tanno 18.08.2021, 14.00 Uhr

Neuzugang Tolga Cakir (am Ball) und der FC Uzwil starten am Samstag in die 1.-Liga-Saison. Tim Frei (Henau, 14. August 2021)

Der FC Uzwil durfte sich Ende Juni verdient feiern lassen. Dank eines 2:1-Auswärtssiegs in Bassersdorf konnte man Historisches schaffen. Für die Uzwiler ist es der erste Aufstieg in die 1. Liga seit 1979. Für den Trainer Armando Müller, welcher vor 40 Jahren in Uzwil selber 1. Liga gespielt hat, ist es nun aber Zeit, nach vorne zu schauen:

«Es geht jetzt nicht mehr um den Aufstieg. Ab jetzt geht unser Blick in die Zukunft und wir wollen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt.»

Die Vorbereitung der ersten Mannschaft des FC Uzwil ist dieses Jahr kürzer ausgefallen, als dies normalerweise der Fall ist. Nach der langen Saison und den guten Leistungen durfte die Mannschaft sich etwas länger ausruhen. Logischerweise lag dann der Fokus beim Trainingsstart bei der Fitness und Physis der Spieler, um schnellstmöglich wieder auf Wettkampfniveau zu kommen.

Angesprochen auf die Physis und das fortgeschrittene Alter einiger Leistungsträger wie zum Beispiel Kristian Nushi und Thomas Knöpfel – welche jeweils 39 und 37 Jahre alt sind – reagiert der Coach gelassen. Man hätte sich nicht dafür entschieden, mit diesen Spielern in die neue Saison zu gehen, wenn man im Verein nicht von ihren Qualitäten überzeugt wäre. Trotzdem müssten sich auch diese Spieler beweisen und zeigen, dass sie der Mannschaft helfen können.

Wenige Ab- und Zugänge beim FC Uzwil

Ein positiver Punkt für die Ostschweizer: Die Mannschaft von Armando Müller greift relativ unverändert in der neuen Saison an. Lediglich vier Abgänge und vier Neuzugänge untermauern dies. Zusätzlich warte man noch auf den Abschluss eines weiteren Transfers. Das bedeutet: Uzwil wird wie in der vergangenen Spielzeit auf das Kollektiv setzen. Dies betont Müller nochmals deutlich:

«Der Zusammenhalt und Geschlossenheit des Teams wird in der 1. Liga noch einmal um einiges wichtiger sein als in der

2. Liga interregional. Mit Wille und Einsatz können wir aber viel erreichen.»

Man wird in der 1. Liga ganz klar auf schnellere und spielerisch bessere Mannschaften treffen als noch in der 2. Liga interregional. Mit dem FC St.Gallen U21 spielt auch die höchste Nachwuchsmannschaft der Kantonshauptstadt in derselben Liga. Auch das zweite Team des Challenge-League-Klubs FC Winterthur mischt in der 1. Liga mit. Bei diesen Teams warten einige junge Spieler nur auf ihre Chance, sich zu beweisen und den nächsten Schritt in Richtung Profifussball zu machen.

Schnell in den Rhythmus kommen und ein erstes Erfolgserlebnis feiern

Der Schwung und die Euphorie des Aufstiegs soll definitiv in die neue Spielzeit mitgenommen werden, aber trotzdem blickt man realistisch in die Zukunft. In der 1. Liga spielen sicherlich die besseren Teams als noch in der 2. Liga interregional und es wird dauern, bis sich der FC Uzwil an das Tempo gewöhnt. Nichtsdestotrotz sagt Armando Müller zu den Saisonzielen Folgendes:

«Wir haben uns keine Rangierung als Ziel gesteckt. Wir möchten uns in der Liga etablieren und sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben.»

Vielleicht holen sich die Uzwiler bereits im ersten Saisonspiel den ersten Dreier. Das wird aber alles andere als ein Selbstläufer. Der Gegner zum Meisterschaftsauftakt heisst USV Eschen/Mauren. Das Team aus dem Fürstentum Lichtenstein belegte in der letzten Saison den siebten Schlussrang. Auch wenn der FC Uzwil als Underdog in diese Partie geht, will man das eigene Spiel durchziehen und im ersten Meisterschaftsspiel direkt den ersten Sieg einfahren.

1. Liga, Gruppe 3, Saisonstart: Samstag, 21. August, 16.00 Eschen/Mauren – Uzwil. Baden – Freienbach. Gossau – St.Gallen U21. Wettswil-Bonstetten – Paradiso. 17.30 Thalwil – Winterthur II. 18.00 Tuggen – Team Ticino U21. Sonntag, 22. August, 15.00 Linth – Balzers.