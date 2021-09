«Wir haben uns in dieser Liga etabliert»: Der FC Uzwil fühlt sich nicht mehr als Aufsteiger

Der FC Uzwil ist in der 1. Liga angekommen. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen ist die Punkteausbeute zwar noch nicht perfekt, aber die Leistungen stimmen. Was vor allem interessant ist: Ihre besten Leistungen haben die Uzwiler jeweils gegen die Top-Teams der Liga gezeigt. Am Samstag geht es nun auswärts gegen Freienbach.