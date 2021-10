Regionalfussball Wil U20 kommt auf die Siegerstrasse zurück: Gegen Seuzach gewinnt das Team von Trainer Fabinho mit 2:0 Auswärts in Seuzach kann der FC Wil U20 endlich wieder an seine Leistungen von vor der Derbyniederlage gegen Bazenheid anknüpfen und schlägt das Team aus dem Kanton Zürich mit 2:0. Mit Luan Abazi und Umar Saho Sarho erzielen zwei Spieler die Wiler Treffer, welche normalerweise mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Lukas Tanno 24.10.2021, 11.18 Uhr

Alen Coric (in Weiss) und der FC Wil U20 konnten mit dem Sieg gegen Seuzach die Negativserie, welche im Derby gegen Bazenheid begonnen hat, endlich beenden. Bild: Tobias Garcia

(Wil, 03.10.21)

Nach der bitteren 0:5-Niederlage vor einer Woche gegen Leader Kreuzlingen war Fabinho unzufrieden mit seinem Team. Nicht weil sie verloren haben, sondern die Art und Weise verärgerte ihn: «Letzte Woche war wirklich nicht gut. Wir haben unser Spiel nicht aufziehen können und kämpferisch haben wir wenig bis gar nichts gezeigt. Ich habe unter der Woche mit dem Team geredet und den jungen Spieler versucht aufzuzeigen, dass es egal ist gegen wen wir spielen, solange wir immer Vollgas geben.»

Gegen den Tabellenzwölften FC Seuzach hat das nun wieder geklappt. Der FC Wil U20 war von Anfang an die bessere Mannschaft und hätte nach zehn Minuten bereits in Führung gehen sollen. Der Pfosten verhinderte aber den frühen Rückstand für das Heimteam. Nach 32 Minuten konnte der FC Wil U20 dann aber doch jubeln. Luan Abazi brachte die Wiler nach einem Eckball per Kopf in Führung. Trainer Fabinho sagte nach dem Spiel:

«Wir haben vorher noch Standards geübt, um so schöner, dass wir auch endlich wieder einmal ein Tor per Standard schiessen.»

Danach hatten die Wiler noch mehr Chancen die Führung auszubauen, scheiterten aber an der eigenen Effizienz. Dies wurde jedoch von Seuzach nicht bestraft, da die Zürcher nur selten gefährlich vors Wiler Tor kamen. Wil hätte deshalb auch höher gewinnen sollen.

«Ja, wir hätten noch mehr Tore machen müssen, aber es war wichtig, dass die Spieler wieder einmal ein Erfolgserlebnis haben und sehen, dass es sich auszahlt diszipliniert und hart zu arbeiten», ergänzte Fabinho.

Am nächsten Sonntag steht das Duell gegen den direkten Tabellennachbar FC Frauenfeld an. Im heimischen Bergholz möchte der FC Wil U20 auch die Thurgauer spielerisch dominieren und den nächsten Dreier einfahren.

