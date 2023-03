Regionalfussball Vierte Niederlage in Folge: Der FC Wil Frauen verliert das zweite Rückrundenspiel zuhause gegen Oerlikon/Polizei Die Frauen des FC Wil verlieren am Freitagabend gegen Oerlikon/Polizei mit 0:2. Für die Wilerinnen ist es die vierte NLB-Niederlage in Folge und die dritte Pleite zuhause in dieser Saison. Am kommenden Wochenende wartet Tabellennachbar Schlieren auf Wil. Lukas Tannò 04.03.2023, 13.00 Uhr

Gaja Di Gaetano (rechts) und die Frauen des FC Wil verlieren auch ihr zweites Rückrundenspiel der Nationalliga B. Bild: Reto Martin

Die Frauen des FC Wil wollten am Freitagabend gegen Oerlikon/Polizei eine Antwort auf die NLB-Rückrundenauftaktniederlage gegen Solothurn geben. Bei der knappen 0:1-Auswärtspleite vor einer Woche spielte Wil eigentlich gut mit, kassierte aber aufgrund eines Konters ein unnötiges Gegentor. Aber auch gegen Oerlikon musste man sich mit 0:2 geschlagen geben.

Dabei hat sich das Team von Trainer Florian Holenstein vorgenommen zuhause im Stadion Bergholz den ersten Rückrundensieg einzufahren. Dass die Wilerinnen heimstark sind, zeigte die Hinrunde. Nur zwei von sechs Heimspielen gingen verloren.

Dass Oerlikon aber kein einfacher Gegner werden wird, war bereits nach der Hinrunde klar. Auswärts im Kanton Zürich spielte man nur 1:1-Unentschieden und in der Tabelle stand der FC Oerlikon/Polizei vor den Wilerinnen. Die Holenstein-Elf musste also Vollgas geben, um gegen den Favoriten zu punkten.

FC Wil Frauen verliert mit 0:2

Doch gegen Oerlikon war an diesem Freitagabend nichts zu holen. Die Zürcherinnen bewiesen sich als zu abgebrüht für den FC Wil Frauen. Der Tabellensechste Wil musste sich mit 0:2 dem FC Oerlikon/Polizei geschlagen geben. Oerlikon hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Wilerinnen.

Nun wird wichtig sein, wie Holenstein und sein Team auf diese zwei Startniederlagen der NLB-Rückrunde reagieren. Dass Wil die Qualität für die zweithöchste Schweizer Liga hat, haben sie bereits im ersten Halbjahr bewiesen. Bereits am kommenden Wochenende steht das nächste entscheidende Spiel für die Wilerinnen an. Am Samstag um 19.30 Uhr gastieren sie auswärts bei Tabellennachbar Schlieren. Das Hinspiel konnte der FC Wil Frauen mit 3:1 für sich entscheiden. Nach vier Liganiederlagen in Folge soll es nun also gegen Schlieren für den ersten Dreier der Rückrunde reichen.