Regionalfussball Uzwil wird von Schlusslicht Balzers vorgeführt und schafft dank Schützenhilfe trotzdem den Ligaerhalt Die Uzwiler hatten bereits vor ihrem eigenen 1.-Liga-Spiel auswärts in Balzers den Ligaerhalt geschafft. Weil Baden gegen das Team Ticino 3:1 gewann, kann der Tabellenvorletzte aus dem Tessin den FC Uzwil nicht mehr einholen. Auch die 3:7-Klatsche, welche Uzwil in Balzers einfangen musste, ändert daran nichts mehr. Lukas Tannò 14.05.2022, 20.51 Uhr

Orcun Cengiz (am Ball) und Uzwil müssen sich nach einem Vorrunden-Sieg gegen Balzers im Rückspiel deutlich mit 3:7 geschlagen geben. Bild: Michel Canonica

Der Aufsteiger Uzwil wird auch in der kommenden Saison in der 1. Liga spielen. Bereits zwei Runden vor Schluss haben die Uzwiler den Ligaerhalt gesichert. Aber nicht aus eigener Kraft, denn in einem Zehntore-Spiel musste sich Uzwil dem Schlusslicht FC Balzers 3:7 geschlagen geben. Im Hinspiel gewann Uzwil noch mit 3:2.