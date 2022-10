Regionalfussball Trotz ausbaufähiger Leistung: Nach zwei 1.-Liga-Niederlagen in Folge gewinnt der FC Uzwil gegen Freienbach Uzwil-Trainer Markus Wanner war nach der Partie gegen Freienbach zufrieden. Sein Team zeigte zwar nicht die beste Leistung, gewann gegen die Schwyzer aber mit 2:0. «Die Punkte sind wichtiger als unser Leistung», meinte Wanner. Somit steht Uzwil neu im Tabellenmittelfeld. Lukas Tannò 09.10.2022, 10.00 Uhr

Fabio Moser (links) und der FC Uzwil gehen gegen Freienbach als Sieger vom Platz. Bild: Michel Canonica

«Wenn man vor dem Spiel nur auf die 1.-Liga-Tabelle schaute, dann hätte man denken können, das Spiel gegen Freienbach ist ein Kellerduell. Wenn man aber auch die Punkte angeschaut hat, dann wäre einem aufgefallen, dass die Teams in dieser Liga so nah aufeinander sitzen, dass der Tabellenkeller bereits bei Platz acht anfängt», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner.

Die Partie zwischen dem Vorletzten Uzwil und Freienbach auf Platz 13 war als kein reines Kellerduell. Trotzdem waren drei Punkte für den FC Uzwil immens wichtig. Nach zwei bitteren Niederlagen gegen Gossau und Paradiso wollte man sich selbst zeigen, dass man nicht nur gute Leistungen zeigen, sondern auch Spiele gewinnen kann.

Manchmal ist das Resultat wichtiger als die Leistung

Dementsprechend aktiv startete der FC Uzwil auf der heimischen Rüti in die Partie. Die ersten 20 Minuten waren die Gastgeber spielbestimmend. In dieser starken Phase belohnten sich die Uzwiler mit dem 1:0 durch Luca Lanzendorfer. Nach der ersten halben Stunde kamen dann einige Fehler ins Uzwiler Spiel. «Wir waren nicht mehr gleich abgezockt genug und spielten plötzlich nervös», sagte Wanner.

Nach der Pause war dann Freienbach definitiv besser in der Partie und Uzwil hatte Mühe defensiv die Null zu halten. «Wir zeigten nicht unsere beste Leistung. Aber wir wollten drei Punkte und die haben wir uns geholt», meinte der Trainer und ergänzte:

«Ich gewinne lieber so, als schön zu spielen und zu verlieren. Die letzten Partien haben wir immer eine gute Leistung gezeigt und verloren, heute war es anders rum.»

Uzwil macht in der Tabelle einige Plätze gut

Obwohl Freienbach in Hälfte zwei einige Chancen hatte, schaffte es Uzwil die Führung über die Zeit zu bringen. Kurz vor Schluss konnte Uzwil-Toptorschütze Ensar Hajrovic sogar noch auf 2:0 erhöhen. Damit war der dritte Saisonsieg Tatsache und Uzwil konnte dank diesen drei Punkten vom zweitletzten Platz ins Tabellenmittelfeld vorstossen. «Da sieht man, wie nah alles beieinander liegt», sagte Wanner.

Er fuhr fort: «Solche Spiele zu gewinnen ist wichtig für uns. Aber wir konnten nicht nur den Sieg holen, sondern auch unser Torverhältnis verbessern. Im Gegensatz zu den anderen Team in der unteren Tabellenhälfte haben wir immer noch ein positives Torverhältnis. Das wird gegen Ende Saison vielleicht noch wichtig werden.»

Am Montag startet der FC Uzwil also seit langem wieder einmal mit einem Sieg in eine Trainingswoche. «Das ist immer schöner, als mit einer Niederlage. Aber wir wollen uns nicht zu lange darauf ausruhen, sondern weiterarbeiten und nächste Woche gegen Wettswil-Bonstetten wieder eine bessere Leistung zeigen», so Wanner. Die Partie gegen den Drittplatzierten findet am kommenden Samstag um 16 Uhr auswärts in Wettswil statt.

Hier geht's zum Matchtelegramm.