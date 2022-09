Regionalfussball Spiel wird zweimal gedreht: Der FC Uzwil verliert das 1.-Liga-Derby gegen den FC Gossau knapp mit 2:3 Uzwil hält im Derby gegen Gossau lange gut mit und führt zwischenzeitlich sogar mit 2:1. Am Ende müssen sich die Uzwiler aber trotzdem mit 2:3 geschlagen geben. Uzwil hatte auch viel Pech. Vor allem der Ausgleich zum 2:2 beschreibt Trainer Markus Wanner als «unglückliche Situation.» Lukas Tannò 25.09.2022, 11.30 Uhr

In einem hart umkämpften Derby müssen sich der FC Uzwil und sein Toptorschütze Ensar Hajrovic (links) knapp geschlagen geben. Bild: Michel Canonica

Wer vor dem Spiel auf die Tabelle der 1. Liga geschaut hat, hätte meinen können, dass das Derby zwischen Uzwil und Gossau am Samstagnachmittag eine klare Sache werden wird. Sechs Punkte trennten die beiden Teams. Auf dem Papier ging Gossau also als Favorit in die Partie.

Aber bereits vor dem Spiel wusste Uzwil-Trainer Markus Wanner, dass es ein ausgeglichenes Aufeinandertreffen sein wird und beschrieb die Partie als «Duell auf Augenhöhe.» Genauso starteten die Uzwiler dann auch ins Spiel. Sie waren bissiger, aktiver und spielerisch und kämpferisch überlegen. Man merkte, dass sich der FC Uzwil für dieses Derby etwas vorgenommen hat. Markus Wanner war mit dem Start seines Teams sehr zufrieden:

«Wir sind gut in die Partie gestartet. Jeder war motiviert und wollte unbedingt den Derbysieg. Leider haben wir unsere Überlegenheit in Halbzeit eins nicht in ein Tor ummünzen können.»

Gossau kam besser aus der Pause

Der FC Gossau fand in den ersten 45 Minuten kaum in die Partie. Nur gerade mal zwei Schüsse aufs Tor konnte das Team von Trainer Oscar Escobar verbuchen. Beim Tabellenvierten musste in der Halbzeitpause etwas gehen – und das tat es. Nach dem Seitenwechsel war Gossau besser im Spiel und stand vor allem defensiv um einiges stabiler als noch im ersten Durchgang.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel fiel dann auch der erste Treffer des Lokalderbys. Ein unnötiger Fehler im Aufbauspiel des FC Uzwil leitete das Tor von Gossau-Captain Nico Abegglen ein. «Wir haben uns aber nach dem 0:1 nicht aufgegeben, sondern haben weiter gekämpft und konnten auf den Rückstand reagieren», so Wanner. In der 54. Minute schloss Uzwils Toptorschütze Ensar Hajrovic aus rund 20 Meter ab. Da die Kugel noch von einem Gossau-Verteidiger abgelenkt wurde, war Torhüter Damian Böhler chancenlos.

Uzwil hatte aber noch nicht genug. Nur fünf Minuten später tankte sich Waile Barkate auf der rechten Seite durch und legte quer auf Ajet Sejdija. Der Sommerneuzugang des FC Uzwil traf sehenswert zum 2:1 für das Heimteam. Uzwil hatte das Spiel also gedreht. Es waren aber noch 30 Minuten zu spielen und Uzwil hatte ein ums andere Mal Mühe, den Ball aus der eigenen Gefahrenzone zu bringen. Nach einem erneuten Ballverlust in der Vorwärtsbewegung in der 68. Minute fiel das 2:2 durch Eldin Muharemi. Wanner sagte zu dieser Situation:

«Kurz vor dem Gegentreffer verletzte sich Michel Lanker. Er konnte nicht mehr richtig mitspielen und gab das Zeichen zum Wechseln. Bevor wir aber wechseln konnten, erzielte Gossau den Ausgleich.»

Auf Uzwil wartet bereits der nächste Härtetest

«Eine sehr unglückliche Aktion», wie Wanner nach der Partie meinte: «Aber so ist es eben manchmal im Fussball. Das nächste Mal wird das Glück dann vielleicht auf unserer Seite sein.» Nur vier Minuten nach dem Ausgleich erzielte Abegglen das entscheidende 3:2 für Gossau und sicherte so seinem Team den Derbysieg.

Obwohl die Uzwiler, welche nun auf Platz zwölf stehen, keine Punkte aus dem Spiel mitnehmen konnten, war Wanner sehr zufrieden mit seinem Team: «Wir haben gezeigt, dass wir auf Augenhöhe mit den besten Teams der Liga sind. Es ist wichtig, dass die Mannschaft das merkt und weiss, dass wir uns nicht verstecken müssen.» Am kommenden Samstag wartet bereits der nächste Härtetest auf Uzwil. Dann gastiert die Wanner-Elf auswärts beim Zweitplatzierten Paradiso.

