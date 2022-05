Regionalfussball Sirnach kurz vor Abstieg in die 3. Liga: So sieht das Wochenendprogramm der regionalen Fussballteams aus Während in der 1. Liga und 2. Liga interregional die grossen Entscheidungen bereits gefallen sind, könnte in der 2. Liga regio an diesem Spieltag der erste Absteiger feststehen. Wenn der FC Sirnach gegen Linth II verliert, ist der Gang in die 3. Liga für den einst besten Thurgauer Fussballverein fix. Lukas Tannò 27.05.2022, 05.00 Uhr

Verlieren Dalibor Velickovic (Mitte) und der FC Sirnach am Wochenende, ist der Abstieg in die 3. Liga fix. Bild: Mario Gaccioli

Für den FC Uzwil geht es im letzten Saisonspiel um nichts mehr. Den Ligaerhalt hat das Team vom scheidenden Trainer Armando Müller bereits vor zwei Wochen geschafft. Trotzdem möchten die Uzwiler die Saison noch positiv abschliessen und ihren Trainer und die Spieler Andrea Lo Re und Sandro Studer mit einem Sieg verabschieden.

Im letzten Saisonspiel am Samstag um 16 Uhr gastiert Uzwil in Näfels bei Linth 04. Gegen den Tabellenachten gewann der FC Uzwil im Hinspiel mit 4:2. Auch mit einem Sieg werden die Uzwiler die Saison auf dem zehnten Platz abschliessen. Tabellennachbar Winterthur II ist nicht mehr einzuholen und Uzwil selbst kann ebenfalls nicht mehr eingeholt werden.

Auch für die Wiler U20 und Bazenheid geht es um nichts mehr

Für die zwei regionalen Teams in der 2. Liga interregional ist die Saison ebenfalls mehr oder weniger schon gelaufen. Denn auch wenn der FC Wil U20 nur vier Punkte hinter einem Aufstiegsplatz steht, dürfte er sowieso nicht aufsteigen. Somit geht es für Wil in den letzten drei Saisonspielen sportlich um nichts mehr. Am Samstag um 16 Uhr gastiert Wil auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld.

Und auch die Bazenheider werden kaum noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden können. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Zwar ist es rein rechnerisch noch möglich, dass man auf den zweiten Tabellenplatz vorstossen kann, aber dafür bräuchte Bazenheid in den letzten drei Spielen einiges an Schützenhilfe. Den Start in die Saisonschlussphase macht das Heimspiel am Samstag um 17.30 Uhr gegen den Tabellendritten FC Red Star aus Zürich.

Sirnach muss gegen Linth II gewinnen

Die 2. Liga regional ist die einzige Liga, in welcher an diesem Spieltag Entscheidungen fallen können. Der Tabellenletzte Sirnach muss gewinnen, um noch Chancen auf den Ligaerhalt zu haben. Mit einer Niederlage gegen Linth II am Samstag um 16.30 Uhr wäre der Abstieg besiegelt und der einst beste Thurgauer Fussballverein müsste in die 3. Liga runter.

Auf der anderen Seite könnte Uzwil II am Wochenende den Ligaerhalt schaffen. Wenn Wattwil Bunt gegen Schmerikon verliert, würde Uzwil II am Sonntag um 16 Uhr sogar eine Niederlage gegen Leader Rapperswil-Jona II reichen, um den Ligaerhalt klarzumachen.

Henau verliert gegen den SC Bronschhofen Am Mittwochabend musste sich der Aufsteiger Henau gegen den SC Bronschhofen mit 1:3 geschlagen geben. In der Hinrunde gewannen die Henauer noch mit diesem Resultat gegen den Tabellenzweiten. Das Team von Trainer Arlind Sopa kann den Ligaerhalt deshalb noch nicht an diesem Wochenende feiern. Auch wenn Wattwil Bunt am Sonntag gegen Schmerikon verlieren würde, wäre das Saisonziel Ligaerhalt noch nicht erreicht. Mit nur gerade einmal fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, muss in den letzten zwei Saisonspielen nochmals gepunktet werden, um den Ligaerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.