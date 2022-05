Regionalfussball Serie gerissen: Der FC Wil U20 verliert nach sechs Heimspielen ohne Niederlage 0:1 gegen den neuen Tabellenführer Amriswil In der 2. Liga interregional kam es am Samstag auf dem Wiler Bergolz zum Spitzenspiel zwischen dem FC Wil U20 und Amriswil. Die Wiler müssen sich knapp mit 0:1 geschlagen geben und stehen neu auf dem fünften Tabellenrang. Lukas Tannò 08.05.2022, 17.07 Uhr

Doriano Giorgio (links) stand nach seinem Treffer im Derby gegen Bazenheid vor einer Woche auch gegen Amriswil in der Startaufstellung. Bild: Tobias Garcia

(Wil, 03. Oktober 2021)

Der FC Wil U20 darf nicht in die 1. Liga aufsteigen, auch wenn er es sportlich schaffen würde. Diese Nachricht schockierte vor eineinhalb Wochen das erste Wiler Nachwuchsteam.

Gemäss Wil-Trainer Fabinho hat sich die Mannschaft davon aber gut erholt: «In der ersten Woche war es noch schwierig, diese Entscheidung zu akzeptieren. Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen und das Team hat sich nun damit abgefunden.»

Mangelnde Chancenauswertung des FC Wil U20

Im zweiten Spiel nach dieser Schocknachricht verliert die Wiler U20 gegen Amriswil zu Hause mit 0:1. Die entscheidende Szene spielte sich bereits in der 10. Minute ab. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wurden die Wiler ausgekontert und die Gäste erzielten das 0:1.

Der FC Wil U20 hatte zwar noch einige Chancen in der ersten Halbzeit, aber irgendwie wollte kein Tor fallen. Nach dem Seitenwechsel hatte Wil dann zu ungeduldig und verkrampft gespielt. «Wir hätten noch eine Stunde weiterspielen können und hätten vermutlich keinen Treffer erzielt», sagte Fabinho nach dem Spiel.

Zwei U18-Spieler können Erfahrung sammeln

Gegen Amriswil gab der Wiler Übungsleiter mit Rafet Baralija und Jan Hagmann zwei U18-Spielern die Möglichkeit in der 2. Liga inter Erfahrungen zu sammeln. Diese Entscheidung hätte Fabinho auch getroffen, wenn die Wiler U20 immer noch um den Aufstieg mitspielen würde:

«Wenn die Jungs gute Leistungen in der U18 bringen, dann bekommen sie bei mir die Möglichkeit sich zu zeigen. Ganz egal, wo wir in der Tabelle stehen.»

Mit dem 0:1 gegen Amriswil reisst die Serie von sechs Heimspielen in Folge ohne Niederlage. Die Thurgauer springen mit diesem Sieg auf die Leaderposition und bereits am nächsten Wochenende wartet erneut eine Topmannschaft aus dem Thurgau auf die Wiler. Das Team von Trainer Fabinho gastiert am Samstag um 16 Uhr beim Tabellenzweiten Kreuzlingen.

