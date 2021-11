Regionalfussball SC Bronschhofen auf Platz zwei: So sieht die 2. Liga regional nach der Vorrunde aus Am vergangenen Wochenende fand der letzte Hinrundenspieltag der 2. Liga regio statt. Die «Wiler Zeitung» fasst zusammen, wo sich die regionalen Teams in der Tabelle wiederfinden. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 11.11.2021, 16.49 Uhr

Jonas Wiesli (links) und der SC Bronschhofen haben mit dem zweiten Platz nach der Hinrunde ihre Erwartungen übertroffen. Bild: Tim Frei

(28. August 2021)

Als grosser Gewinner der Hinrunde in der 2. Liga regio präsentiert sich der SC Bronschhofen. Dieser überwintert nur drei Punkte hinter Leader Rapperswil-Jona II auf dem zweiten Tabellenrang.

Trainer Alessandro Maier fasst die vergangen elf Spiele so zusammen: «Ich finde, wir sind leistungsmässig auf Kurs. Unser Saisonziel war es, möglichst schnell den Ligaerhalt zu schaffen und das haben wir nun schon in der Vorrunde geschafft. Klar haben wir ab und zu einmal das nötige Glück gehabt, aber ich denke, wir stehen nicht ganz unverdient auf dem zweiten Platz.»

Da man nun nicht mehr auf Punkte angewiesen ist, kann der SC Bronschhofen in der Rückrunde ohne Druck aufspielen und versuchen, möglichst lange erster Verfolger des FC Rapperswil-Jona II zu bleiben.

Uzwil II möchte unter die Top Drei kommen

Nur vier Punkte hinter Bronschhofen, auf dem vierten Platz, liegt Uzwil II. Die zweite Mannschaft des FC Uzwil ist gut in die Saison gestartet, liess in den letzten Wochen aber öfters mal Punkte liegen.

«Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben spät mit der Vorbereitung angefangen und mir stehen nur wenige Spieler zur Verfügung. Dafür haben wir das Maximum rausgeholt», sagt Spielertrainer Dejan Misic und ergänzt:

«Im Winter müssen wir noch ein bis zwei Offensivspieler verpflichten und dann können wir unser Saisonziel, unter die ersten drei zu kommen, auch erreichen.»

Sirnach und Henau bleiben unter ihren Erwartungen

Auf dem neunten Rang steht der FC Sirnach. Damit platzieren sich die Thurgauer nur knapp über den Abstiegsplätzen. Zwar haben die Sirnacher ein schlechteres Torverhältnis wie der punktgleiche FC Schmerikon, stehen aber aufgrund der Strafpunktewertung einen Platz vor ihnen.

Ganz zufrieden kann Trainer Patrick Germani aber nicht sein, denn der Vorsprung auf Schlusslicht Henau beträgt nur mickrige zwei Punkte. Dem FC Sirnach wird die Winterpause sicher guttun, denn aus den letzten fünf Spielen resultierte kein einziger Sieg.

Obwohl der Aufsteiger FC Henau am Tabellenende liegt, findet Trainer Arlind Sopa, dass man in der Liga angekommen ist:

«Wir haben spätestens mit dem 3:1-Sieg in Bronschhofen gezeigt, was wir können. Klar müssen wir die Winterpause nutzen, um einige Fehler zu verbessern, aber wir haben viel Zeit, uns auf die Rückrunde vorzubereiten.»

In die Karten des FC Henau spielt auch, dass die Teams in der unteren Tabellenhälfte alle noch in Reichweite sind. Auf den sicheren zehnten Platz hat Henau nur zwei Punkte Rückstand. «Wir sind schon enttäuscht über unsere Vorrunde, aber es ist noch alles drin und wir wollen den Ligaerhalt schaffen», sagt Sopa bezüglich des Henauer Saisonziels.

Wenn man schaut, wer diese Saison in die 2. Liga regional aufsteigen könnte, dann sieht man, dass der FC Flawil in der 3. Liga auf dem ersten Tabellenplatz steht. Das Team von Trainer René Benz hat bisher in elf Spielen neun Mal gewonnen. Damit haben die Flawiler sieben Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Brühl II. Der Aufstieg des FC Flawil, welcher schon seit längerem in die 2. Liga regio will, könnte in dieser Saison endlich klappen.

