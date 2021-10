Regionalfussball Richtungsweisendes Spiel für Uzwil: Auf der Rüti kommt es am Samstag zum Derby gegen den FC St. Gallen II Der FC Uzwil steht in der 1. Liga momentan mit sechs Punkten zwar nur auf dem 11. Tabellenrang, hat aber wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen nicht mehr verloren. Die Form stimmt als beim Aufsteiger. Das ist auch wichtig, denn am Wochenende kommt es zum Derby gegen den punktgleichen FC St. Gallen II. Lukas Tanno 14.10.2021, 15.12 Uhr

Im letzten Regionalderby gegen Gossau spielte Kristian Nushi (links) und der FC Uzwil 1:1-Unentschieden. Bild: Andrea Stalder (Gossau, 04.09.21)

Nach dem hart erkämpften Sieg im Cupspiel gegen Baden ist der FC Uzwil nun seit vier Spielen ungeschlagen. Ende September konnte man gegen Wettswil-Bonstetten gewinnen, dann gab es zwei Unentschieden gegen Paradiso und Freienbach und nun eben den Sieg in der Cup-Qualifikation gegen den FC Baden.

Die Aargauer sind letzte Woche als Tabellenführer und Favorit angetreten und mussten sich am Ende doch dem FC Uzwil geschlagen geben. Eine logisch Konsequenz der guten Uzwiler Leistungen in den letzten Wochen findet Trainer Armando Müller:

«Unsere Leistungen stimmen schon seit einigen Wochen. Nun belohnen wir uns auch endlich mit Punkten.»

Am kommenden Wochenende wartet nun mit dem FC St. Gallen II ein direkter Tabellennachbar auf Uzwil. Das erste Nachwuchsteam der St. Galler ist verhalten in die Saison gestartet, ging aber in den letzten zwei Partien jeweils als Sieger vom Platz. Das Derby ist also ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, wenn man den Abstand zum Strich vergrössern will.

Für Müller ist das Regionalderby nicht richtungsweisend

St. Gallen II und der FC Uzwil stehen momentan bei sechs Punkten. Wenn Uzwil das Spiel gewinnt, dann hätte man schon sechs Punkte Vorsprung auf unteren Teams und die Abstiegsplätze. Müller sieht das Derby aber nicht als so entscheidend an: «Es gibt noch viele Spiele. Dass genau diese Partie gegen St. Gallen II richtungsweisend ist, finde ich nicht. Wir wollen jede Woche Punkte holen, egal wie der Gegner heisst.»

Uzwil strebt deshalb ein Derbysieg an. Anfangs September im Derby gegen den FC Gossau holte Uzwil seinen ersten Punkt in der 1. Liga. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist Gossau aber besser einzuschätzen als die St. Galler. Das Spiel findet am Samstag um 17 Uhr auf der Sportanlage Rüti in Henau statt.