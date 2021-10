Im Auswärtsspiel gegen das Team Ticino fallen in den letzten 15 Minuten fünf Tore. Matchwinner ist der eingewechselte Thomas Knöpfel, der für den FC Uzwil in der Nachspielzeit zum 3:3-Schlussresultat einnetzte. Uzwil holt sich damit das vierte Unentschieden in dieser 1.-Liga-Saison.

Lukas Tanno 31.10.2021, 17.11 Uhr