Regionalfussball Punkteteilung gegen Schlusslicht: Der FC Wil U20 kommt trotz spielerischer Überlegenheit in Amriswil nicht über ein 1:1 hinaus Trotz fast 80 Prozent Ballbesitz muss sich die Wiler U20 gegen Amriswil mit nur einem Punkt begnügen. Das Nachwuchsteam scheiterte in der zweiten Halbzeit vor allem an der eigenen Ineffizienz. Der FC Bazenheid hatte aufgrund der 15er-Gruppe der 2. Liga interregional an diesem Wochenende spielfrei. Lukas Tannò 11.09.2022, 15.00 Uhr

Alen Coric (am Ball), hier im letztjährigen Derby gegen Bazenheid, sicherte in Amriswil der Wiler U20 mit seinem Tor einen Punkt. Bild: Tobias Garcia

«Heute waren wir einfach nicht effizient genug. Ich glaube, wir hätten zwei oder drei Stunden weiterspielen können und hätten kein Tor erzielt», sagte Wil U20-Trainer Fabinho nach dem 1:1-Unentschieden gegen Amriswil. Die letzte Szene des Spiels gab Fabinho Recht. Luan Abazi holte in der Nachspielzeit einen Elfmeter heraus. Damit war der dritte Saisonsieg der Wiler U20 zum Greifen nah. Doch der Strafstoss wurde nicht verwandelt und der Schiedsrichter beendete die Partie.

«Wir haben zwei Punkte liegen gelassen, das muss man einfach so sagen. Teilweise hatten wir 70–80 Prozent Ballbesitz, daraus müssen wir mehr machen», so Fabinho. Auch wenn die Punkteausbeute nicht optimal war, gab es für den Brasilianer auch positive Erkenntnisse:

«Bis auf das erste Saisonspiel gegen Chur waren wir immer die spielbestimmende Mannschaft und sind Woche für Woche besser geworden. Diese Entwicklung stimmt mich positiv.»

Alen Coric sorgt für den Ausgleich

Bereits in der siebten Minute musste Wil-Torhüter Nicholas Ammeter – normalerweise die Nummer zwei bei den Profis – hinter sich greifen. Nach einem Eckball war Chaos im Wiler Strafraum. «Wir konnten den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen und irgendwie landetet er dann bei uns im Tor», sagte Fabinho.

Sein Team konnte aber noch in der ersten Hälfte auf den Rückstand reagieren. Nach einer schönen Ballstafette erzielte Alen Coric mit seinem ersten Saisontor das 1:1. Weil der FC Wil U20 in der zweiten Halbzeit kein Tor mehr schiessen konnte, blieb es bei diesem Resultat. Damit stehen die Äbtestädter mit neun Punkten aus vier Spielen auf dem vierten Tabellenrang der 2. Liga inter. Der FC Bazenheid, welcher im Moment mit nur einem Punkt aus drei Partien auf dem drittletzten Platz steht, hatte an diesem Wochenende spielfrei.

2. Liga regional: FC Henau ist neuer Spitzenreiter

Das hätte man in Henau vor dem Saisonstart auch nicht erwartet. Das Team von Trainer Arlind Sopa steht nach vier Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze der Gruppe 2. Am Samstagabend liess man Schlusslicht Wattwil Bunt keine Chance. Gleich mit 6:1 wurden die Toggenburger abgefertigt. Da am kommenden Wochenende wegen des Schweizer Cup keine Meisterschaftsrunde ansteht, wird Henau die Tabelle mindestens zwei Wochen anführen. Am Freitag, 23. September, kommt es auswärts zum Spitzenspiel gegen Arbon.

In der gleichen Gruppe der 2. Liga regio spielt auch der SC Bronschhofen. Die vergangene Saison beendete man noch auf Platz zwei, in dieser Saison will es dem Wiler Vorstadtklub aber noch nicht laufen. Dank des 2:2 am Samstag gegen Tägerwilen steht Bronschhofen neu mit zwei Punkten aus vier Spielen auf dem neunten Zwischenrang.

Aufsteiger Flawil mit zweitem Saisonsieg

Nach der bitteren Derbypleite gegen Uzwil II vor einer Woche rutschte Flawil auf einen Abstiegsplatz in der Gruppe 1 der 2. Liga regional. Am Samstag konnte der Aufsteiger gegen Montlingen aber den zweiten Saisonsieg bejubeln. Der 2:1-Siegtreffer gelang dem Team von Trainer Petrit Duhanaj in der 86. Minute. Just in jener Minute, in der man im Derby noch den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen musste. Dank der drei Punkte konnte sich der FC Flawil aus dem Tabellenkeller befreien.

