Regionalfussball Nur ein mickriger Punkt: Im Abstiegsduell gegen Aufsteiger Weesen kommt der FC Uzwil trotz 45-minütiger Überzahl nicht über ein Unentschieden hinaus Der FC Uzwil steckt in einem Formtief. Seit fünf 1.-Liga-Spielen ist man ohne Sieg. Das bedeutet, dass die Uzwiler in der Tabelle wieder abgerutscht sind und nur noch knapp über dem Strich stehen. Der Punktgewinn beim 1:1 gegen das punktgleiche Weesen bringt beiden Teams nicht viel. Lukas Tannò 19.03.2023, 13.28 Uhr

Uzwils Toptorschütze Ensar Hajrovic (rechts) blieb gegen Aufsteiger Weesen ohne persönliches Erfolgserlebnis. Bild: Michel Canonica

Als die Uzwiler am Samstagabend vom Feld gingen, war die Gefühlslage bei den meisten eine Mischung von Freude und Enttäuschung. Freude, weil man gerade in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielt hat und so ein wichtiges Spiel nicht verloren hat. Enttäuschung aber auch, weil man im 1.-Liga-Abstiegsduell gegen Aufsteiger Weesen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen ist - trotz 45-minütiger Überzahl.

Uzwil kann Überzahlsituation nicht nutzen

Uzwil-Trainer Markus Wanner sagte nach dem Spiel: «Dieses Unentschieden fühlt sich mehr nach einer Niederlage an. Zwar war es wichtig, dieses Spiel nicht zu verlieren, aber es wäre sicher mehr möglich gewesen.» Nach gut 20 Minuten lag der FC Uzwil auswärts in Weesen schon in Rückstand. Fernando De Moraes Sanfelice brachte den Aufsteiger in Führung. De Moraes Sanfelice war es dann auch, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die zweite gelbe Karte sah und vom Platz musste.

Der FC Uzwil spielte mehr als 45 Minuten in Überzahl. Eigentlich hätte man dieses Spiel also drehen müssen. «Für uns wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Weesen zu elft weiter gespielt hätte. So hat sich Weesen noch mehr zurückgezogen und mit der Führung im Rücken jeden Ball wegverteidigt», meinte Wanner. In der ersten Halbzeit, als man noch elf-gegen-elf spielte, war Uzwil das bessere Team.

«Wir konnten uns drei bis vier hochkarätige Chancen erspielen, aber wir trafen einfach das Tor nicht», sagte der Uzwiler Übungsleiter. Liegt das vielleicht auch am fehlenden Selbstvertrauen, weil man seit fünf Ligaspielen nicht mehr gewonnen hat? «Nein», meinte Wanner. Er fuhr fort: «Wir haben momentan einfach eine schwache Phase und dann kommt in den wichtigen Situationen auch noch Pech dazu. Ich bin mir aber sicher, dass wir wieder aus diesem Formtief finden werden.»

Lanzendorfer rettet Uzwil einen Punkt

Dass es für den FC Uzwil kein Horror-Abend wurde, dafür sorgte in der Nachspielzeit Luca Lanzendorfer. Er stellte in der 91. Minute auf 1:1. Kurz darauf prallten Uzwil-Stürmer Getuart Asani und der Torhüter zusammen. Dem Schlussmann des Heimteams brannten die Sicherungen durch. Er holte sich mit einem Kopfstoss eine direkte rote Karte. «Ich bin stolz auf mein Team, dass es in dieser Situation ruhig blieb. Wir brauchen jeden Spieler im nächsten Spiel», so Wanner.

Am Mittwoch um 20.15 Uhr trifft der FC Uzwil auf den anderen Aufsteiger Kreuzlingen. Dieser hat momentan einen Lauf und wird als Favorit in diese Partie gehen.