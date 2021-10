Regionalfussball Nächstes Unentschieden: Uzwil spielt in Freienbach nach turbulenter Schlussphase nur 2:2 In der 1. Liga teilt der FC Uzwil eine Woche nach dem 1:1-Unentschieden gegen Paradiso schon wieder die Punkte. Auswärts gegen Freienbach trifft Uzwil zwar in der 90. Minute zur Führung, aber muss in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Lukas Tanno 03.10.2021, 13.51 Uhr

Ensar Hajrovic (in Blau) brachte die Uzwiler gegen Freienbach nach einer Viertelstunde in Führung. Bild: Donato Caspari (Uzwil, 28.08.21)

In Uzwil nimmt man den Punkt gegen Freienbach zwar gern mit, aber ist trotzdem über den Ausgang des Spiels enttäuscht. Uzwils Trainer Armando Müller: «Ich würde schon sagen, dass wir zwei Punkte verloren haben. Wenn man kurz vor Schluss den geglaubten Lucky-Punch macht und danach doch noch die Punkte teilen musst, ist das schon sehr ärgerlich.»

Es sah für Uzwil auch lange nach einem Sieg aus. Sommer-Neuzugang Ensar Hajrovic brachte die Gäste bereits in der 14. Minute in Führung. «Endlich konnten wir einmal in Führung gehen und mussten nicht einem Rückstand hinterherrennen», sagte Müller nach dem Spiel.

Trotzdem ist er nicht ganz zufrieden mit der Leistung: «Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir hatten Mühe uns vor den gegnerischen Strafraum zu kombinieren und beim letzten Pass fehlte dann die Konsequenz.»

Heisse Schlussphase in Freienbach

In der 73. Minute konnte Freienbach durch Mirco Döttling ausgleichen. Es sah also nach dem nächsten 1:1-Unentschieden für Uzwil in dieser Saison aus. Doch der eingewechselte Yanis Uetz brachte das Team von Armando Müller kurz vor Schluss 2:1 in Führung. Der zweite Saisonsieg war in greifbarer Nähe, doch eine Unkonzentriertheit in der Nachspielzeit ermöglichte Freienbach ihre Standardstärke nochmals auszuspielen und in der 95. Minute den Ausgleich zu erzielen.

Nach dem frustrierenden Tor für die Heimmannschaft musste Getuart Asani sogar noch wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Ein hitzige Schlussphase mit zwei Toren in den letzten fünf Minuten sorgt für das dritte Uzwiler Unentschieden in dieser Spielzeit. Auf die Frage, was das Rezept sei, um diese knappen Spiele gewinnen zu können antwortet Müller:

«Ich denke wir zeigen Woche für Woche, dass wir mithalten können und gegen jeden Gegner punkten können. Teilweise fehlt uns einfach noch ein wenig das nötige Wettkampfglück, aber auswärts in Freienbach darf man mit einem Punkt durchaus zufrieden sein.»

Nächste Woche spielt Uzwil im 1.-Liga-Cup zuhause gegen Freienbach eine Woche später findet das nächste Saisonspiel statt. Dann gastiert die zweite Mannschaft des FC St. Gallen auf der Sportanlage Rüti.

Hier geht's zum Telegramm des Spiels.