Regionalfussball Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge: Der FC Uzwil muss beim Schlusslicht Eschen/Mauren eine 1:3-Pleite einstecken Der FC Uzwil verliert beim Tabellenschlusslicht Eschen/Mauren mit 1:3. Gegen die Liechtensteiner kommen die Uzwiler nicht richtig in die Partie und müssen sich verdient geschlagen geben. Uzwil bleibt damit auf dem neunten Rang stehen. Lukas Tannò 10.11.2022, 15.45 Uhr

Orcun Cengiz (rechts) und der FC Uzwil verlieren nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge wieder einmal. Bild: Lukas Tannò

Die Uzwiler reisten am Mittwochabend für ihr Auswärtsspiel gegen den 1.-Liga-Letzten Eschen/Mauren mit sehr viel Selbstvertrauen nach Liechtenstein. Seit vier Partien war das Team von Trainer Markus Wanner ungeschlagen - darunter ein 4:0-Sieg gegen den damaligen Tabellenführer Lugano II.

Uzwil kam nicht richtig in die Partie

Der FC Uzwil startete dann auch gut ins Spiel: «Die ersten 20 Minuten waren gut, wir konnten mithalten und standen stabil in der Verteidigung», so Wanner. Dann verlor Uzwil aber den Zugriff auf die Partie. «Ab der 20. Minute haben wir kein gutes Spiel mehr gezeigt. Wir waren spielerisch und kämpferisch unterlegen.»

Den ersten beiden Gegentreffern gingen zwei Uzwiler Eigenfehler voraus. Nach 20 Minuten musste Uzwil, nach einem zu kurz geratenen Rückpass, ein taktisches Foul in der Nähe des Strafraums ziehen. Der anschliessende Freistoss verwandelte Mario Stéfel vom USV Eschen/Mauren zum 1:0. Und in er 40. Minute doppelte Stéfel direkt nach. Das 0:2 war dann auch das Pausenresultat. Wanner versuchte nochmals Einfluss zu nehmen:

«Wir haben uns vorgenommen das Spiel in der zweiten Hälfte noch zu drehen. Das ist uns ja schon ein paar Mal gelungen, aber irgendwas hat gegen Eschen/Mauren einfach gefehlt.»

«In den Aktionen hat die letzte Überzeugung gefehlt und auch in den Zweikämpfen waren die Liechtensteiner bissiger. So wird dann jeder Schritt doppelt so schwer zu machen», meinte Wanner.

Dem FC Uzwil fehlt noch die Konstanz

Dieses Spiel hat aufgezeigt, was dem FC Uzwil noch fehlt, um langfristig in die obere Tabellenhälfte vorzudringen: Die Konstanz. Könnten die Uzwiler jede Woche in die Nähe ihrer bestmöglichen Leistung kommen, dann hätten sie einige Punkte mehr auf dem Konto.

Vor allem gegen das Schlusslicht Eschen/Mauren hätte Uzwil eine bessere Leistung zeigen müssen. Wanner sagt aber auch: «Es gibt halt solche Spiele, wo nichts funktionieren will. Darüber dürfen wir uns auch nicht zu sehr aufregen, sondern müssen nach vorne schauen.»

In der zweiten Hälfte war das Heimteam dann wiederum die bessere Mannschaft und stellte in der 60. Minute durch Deniz Mujic auf 3:0. Was man dem FC Uzwil nicht vorwerfen darf, ist, dass er sich aufgegeben hat. «Wir haben schon noch daran geglaubt. Und als Ajet Sejdija 15 Minuten vor Schluss das 1:3 erzielt, habe ich wirklich gedacht, dass hier noch was zu holen ist», so der Uzwiler Übungsleiter.

Letztes Heimspiel der Hinrunde am Samstag

Aber in den letzten Minuten des Spiels haben die Uzwiler die Chancen, die sich ihnen geboten haben, nicht nutzen können. So endete die Partie mit 1:3. Wanner sagte danach: «Das ist natürlich bitter. Mit einem Sieg hätten wir den Abstand auf den letzten Platz auf zehn Punkte vergrössern können. Nun sind es nur noch vier Punkte. Aber trotzdem stehen wir in der Tabelle immer noch gut da. Wir wollen nun im letzten Heimspiel der Hinrunde am kommenden Samstag um 14.30 Uhr gegen Kosova eine Reaktion zeigen und unseren Fans einen Sieg schenken.»