FC Bazenheid: In den ersten fünf Spielen haben die Bazenheider gezeigt, was sie können. Mit zehn Punkten gehören sie zur erweiterten Spitzengruppe der 2. Liga inter. Am Samstag ist nun der FC Seuzach auf dem Ifang zu Gast. Die Zürcher sind weniger gut in die Saison gestartet und rangieren mit vier Punkten auf Rang 10.

FC Wil U20: Das Team von Trainer Fabinho ist mit zwei Niederlagen eher verhalten in die Meisterschaft gestartet. Zuletzt gab es aber gegen Calcio Kreuzlingen und Chur zwei Siege. Am Wochenende müssen die Wiler auswärts gegen die Blue Stars antreten. Die Zürcher sind mit null Punkten Ligaschlusslicht, während Wil U20 versucht, sich langsam in die obere Tabellenhälfte zu spielen.