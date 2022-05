Regionalfussball Nach einer katastrophalen Saison: Der einst beste Thurgauer Fussballverein FC Sirnach fällt in die 3. Liga runter Zwei Spieltage vor Schluss steht der erste Absteiger in der 2. Liga regional fest. Nach dem 0:5 gegen Linth II, der insgesamt vierten 0:5-Niederlage in dieser Saison, muss der FC Sirnach den Gang in die 3. Liga antreten. Lukas Tannò 29.05.2022, 14.00 Uhr

Nach der 0:5-Klatsche gegen Linth II ist es fix: Safet Etemi (rechts) und der FC Sirnach steigen in die 3. Liga ab. Bild: Mario Gaccioli

Der FC Sirnach steigt in die 3. Liga ab. Das steht nach dem 0:5 gegen den Tabellensiebten Linth II fest. Und das, obwohl man sehr gut in die Saison gestartet ist. Aus den ersten vier Spielen holte Sirnach sechs Punkte. Nach der Vorrunde befanden sich die Sirnacher mit elf Punkten auf dem neunten Tabellenrang, einen Punkt vor den Abstiegsplätzen.

Aber bereits damals zeichnete sich ab, dass Sirnach eine schwierige Rückrunde bevorsteht. Der damalige Trainer Patrick Germani erkannte, dass sein Team zu viele Gegentore kriegte, und versuchte mit einer taktischen Umstellung vor der Rückrunde dagegenzuwirken.

Miserables Torverhältnis in der Rückrunde

Das funktionierte aber alles andere als wunschgemäss. Schloss man die Hinrunde mit einem Torverhältnis von 17:25 ab, erzielte man in den bisherigen neun Rückrundenspielen nur gerade einmal drei Tore und kassierte deren 42. Punkte holte Sirnach in der Rückrunde keine mehr. Mit der 11. Niederlage in Folge und der 13. insgesamt ist der Ligaerhalt zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr möglich.

Eine Überraschung ist das aber nicht, denn in der Winterpause wechselte mit Silvano Teixeira De Carvalho der beste Sirnacher Torschütze (sieben Tore) zum FC Bazenheid in die 2. Liga interregional. Zudem verliess Trainer Patrick Germani nur wenige Wochen nach dem Rückrundenstart den Klub. Germani wurde durch Damian Gimenez ersetzt, welcher nun mit dem FC Sirnach den Gang in die 3. Liga antreten wird.

Uzwil II macht gegen den Leader den Ligaerhalt klar Weil Wattwil Bunt das Duell im Abstiegskampf gegen Schmerikon mit 2:0 gewonnen hat, musste Uzwil II gegen Leader Rapperswil-Jona II gewinnen, um vorzeitig den Ligaerhalt zu feiern. Das Team von Dejan Misic profitiere davon, dass Rapperswil-Jona II als Leader nicht mehr eingeholt werden kann und gewinnt auswärts deutlich mit 4:0. Damit spielt die zweite Mannschaft des FC Uzwil auch kommende Saison in der 2. Liga regional. Weil der Tabellenzweite SC Bronschhofen den Ligaerhalt bereits frühzeitig geschafft hat, muss nur noch Aufsteiger Henau zittern. Die Henauer haben zwei Spieltage vor Schluss drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Am kommenden Wochenende kommt es zum Direktduell zwischen Uzwil II und dem FC Henau.

