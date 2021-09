Spielabbruch in Flawil nach schwerem Zusammenstoss

Regionalfussball Nach einem schweren Zusammenprall kam der Krankenwagen – danach einigten sich die Spieler des FC Flawil und des FC Besa auf Spielabbruch Nach einem Zweikampf mit dem Goalie des FC Flawil blieb Besas Agim Nushi benommen liegen. Für weitere Untersuchungen wurde er mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht. Ob das Spiel wiederholt wird, entscheidet sich am Mittwoch. Pablo Rohner 28.09.2021, 16.00 Uhr

Auch wenn es zur Sache geht: Meistens, wie hier in einem Spiel zwischen dem FC Flawil (rot, im Bild Alessio Curaba) und dem FC Winkeln, verlaufen die Zweikämpfe im Fussball glimpflich. Bild: Michel Canonica

In der 3.-Liga-Partie zwischen dem FC Flawil und dem FC Besa St.Gallen läuft die 68. Minute. Ein Freistoss fliegt in den Flawiler Strafraum. Goalie Remo Wagner und Agim Nushi gehen zum Ball. Er erinnere sich noch, dass ihn Wagner mit den Fäusten am Kopf getroffen habe, sagt Nushi am Dienstag. Danach setzt die Erinnerung erst im Krankenwagen wieder ein.