Regionalfussball Nach drei Stunden im Stau: Anstatt nach Lugano weiterzufahren, kehrt der FC Uzwil vor dem San Bernardino wieder um Der FC Uzwil war auf dem Weg zum Auswärtsspiel gegen 1.-Liga-Leader Paradiso, als der Bus im Stau stecken blieb. Nach stundenlangem Warten empfahl die Liga dem FC Uzwil umzukehren und das Spiel gegen den Tessiner Quartierverein zu verschieben. Lukas Tannò 03.04.2022, 14.00 Uhr

Der FC Uzwil und Trainer Armando Müller (in Grau) waren auch nach stundenlangem Stau immer noch zu einem Spässchen aufgelegt. Bild: PD

Eigentlich hätte der FC Uzwil am Samstag gerne dem 1.-Liga-Leader Paradiso gezeigt, dass man als Aufsteiger auch beim Tabellenführer punkten kann. Doch es kam ganz anders.

Auch wenn der Schneefall, welcher in der Ostschweiz für einige Spielverschiebungen gesorgt hatte, im Tessin kein Problem gewesen ist, fand das Spiel zwischen Uzwil und dem FC Paradiso nicht statt. «Alle freuten sich auf das Spiel und wir waren topvorbereitet», sagte Uzwil-Trainer Armando Müller und ergänzt:

«Aber leider kamen wir nie in Lugano an und das Spiel konnte nicht durchgeführt werden.»

Aber was war passiert? Ein Unfall eines Personenwagens im San-Bernardino-Tunnel sorgte dafür, dass bis am Samstagabend der Tunnel in beide Richtungen gesperrt war. Das bedeutete: Stundenlanger Stau vor dem San Bernardino und mitten drin der Mannschaftsbus des FC Uzwil.

Liga empfahl Uzwil umzukehren

«Wir sind rund einen Kilometer vor dem Tunnel in den Stau geraten und plötzlich ging nichts mehr. Wir waren gezwungen zu warten und haben versucht, so schnell wie möglich herauszufinden, wann es weitergehen würde. Leider gab es keine genauen Informationen», so Müller.

Uzwil habe sofort mit dem FC Paradiso und der Liga Kontakt aufgenommen und ihnen die Lage erklärt. Beide Seiten hätten mit Verständnis reagiert und die Tessiner boten Uzwil an das Spiel später anzupfeifen als geplant. Doch Müller wusste selbst nicht, wann es weitergeht und um welche Zeit sein Team im Stadion sein würde:

«Wir konnten Paradiso keine Zeit nennen, wann wir dort sein werden. Irgendwann hat der Verantwortliche der Liga gemeint, dass es keinen Sinn mehr mache und wir umkehren sollen.»

Das war, nachdem Uzwil bereits drei Stunden im Stau gestanden ist. Insgesamt waren die Uzwiler knapp sieben Stunden unterwegs. Bereits um 10 Uhr sind sie in Henau abgefahren und um 18 Uhr ist man wieder Zuhause angekommen. Dazwischen machten sie nur kurz Pause für ein gemeinsames Mittagessen. «Ich stand noch nie in meinem Leben so lange im Stau», sagte Müller nach der Ankunft in Henau.

Beim Zeitvertrieb war Kreativität gefragt

Auf die Frage, wie die Stimmung im Bus war und was die Spieler gemacht haben, um sich die Zeit zu vertreiben, sagt Müller: «Wir sind natürlich ab und zu ausgestiegen, um uns die Füsse zu vertreten. Da es draussen aber sehr kalt war, hat man die meiste Zeit im Bus verbracht und sich irgendwie die Zeit vertrieben. Wir haben das ganze aber mit Humor genommen.»

Auch wenn die Enttäuschung im Team gross war, dass man nicht spielen konnte, ist Müller glücklich, dass das Spiel nun verschoben werden soll: «Ich weiss nicht, ob ich meine Spieler nach fünf Stunden Anfahrtszeit und einem kurzen Aufwärmen ins Spiel geschickt hätte. Es geht auch um die Gesundheit der Spieler.»

An welchem Datum das Spiel neu angesetzt wird, ist noch unklar. Das nächste Heimspiel des FC Uzwil findet am kommenden Samstag um 17 Uhr gegen Freienbach statt.