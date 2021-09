Regionalfussball Mit viel Kampf zum Unentschieden: Uzwil teilt sich mit dem FC Paradiso die Punkte Gegen Paradiso, welche letzte Woche im Schweizer Cup nur knapp gegen Aarau verloren haben, erkämpft sich der Aufsteiger aus Uzwil einen Punkt. Das Team von Armando Müller steigert sich wiederum in der zweiten Halbzeit und spielen verdient 1:1-Unentschieden. Lukas Tanno 25.09.2021, 20.45 Uhr

Gegen Thalwil musste Michel Lanker (links) und der FC Uzwil zuhause noch eine knappe Niederlage einstecken. Bild: Donato Caspari (Uzwil, 28.08.21)

Der FC Uzwil holt nach seinem ersten Sieg in der 1.-Liga-Saison den nächsten Punkt. Zuhause gegen den FC Paradiso ist Uzwil in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und gewinnt verdient einen Punkt. Trainer Armando Müller fasste nach dem Spiel zusammen:

«Ich weiss nicht, warum wir immer so lange brauchen, bis wir im Spiel sind. Es ist fast so als bräuchten wir einen Rückstand, um zu erwachen.»

Müller spielt darauf an, dass seine Mannschaft in dieser Saison bisher immer in Rückstand geraten ist bevor man selber Tore schiessen konnte. Auch gegen Paradiso waren es die Gäste, die zuerst in Führung gingen.

Nach einem Vorstoss über links und einem Foul knapp im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Paradisos Andreas Becchio trat an und scheiterte an Uzwil-Torhüter Timon Waldvogel.

Der Jubel der Heimmannschaft war aber nur von kurzer Dauer. Waldvogel hat sich zu früh von der Linie bewegt und der Elfmeter musste wiederholt werden. Becchio entschied sich für die gleiche Ecke, Waldvogel nicht. Ein ärgerlich 0:1 zur Pause aus Sicht der Uzwiler.

Uzwil kommt stark aus der Kabine

Wie schon so oft in dieser Saison fand Müller die richtigen Worte in der Pause, denn der FC Uzwil war wie ausgewechselt, spielte frech nach vorne und liessen hinten wenig zu. Zehn Minuten nach Seitenwechsel war es Eric Gülünay, der steil lanciert wurde und abgebrüht in die untere linke Ecke abschloss. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Nur wenige Minuten nach dem Tor eine unschöne Szene. Uzwils Thomas Knöpfel wird schon in den Lauf angespielt und der Paradiso-Captain musste die Notbremse ziehen. Dies tat er so unsportlich, dass Knöpfel danach mit einer Platzwunde ausgewechselt werden musste und laut Armando Müller ins Spital nähen gehen musste.

Nach einer heissen Schlussphase mit sechs Minuten Nachspielzeit war der nächste Uzwiler Punkt im Trockenen. Ein 1:1-Unentschieden gegen die Tessiner. Müller war nach dem Spiel zufrieden: «Ich kann mich mit dem Punkt anfreunden. Es war ein hartes Spiel, viele Fouls, viele Karten, aber wir haben wieder einmal eine Steigerung hingelegt und uns dieses Unentschieden erarbeitet.» Trotzdem sieht er noch Verbesserungspotenzial:

«Wir müssen es irgendwie schaffen von Anfang an bereit zu sein. Wir können nicht immer erst nach einem Rückstand anfangen Fussball zu spielen. Gute Gegner bestrafen uns dafür.»

Nächste Woche geht es für den Zehntplatzierten Uzwil auswärts gegen Freienbach. Diese haben am Samstag die zweite Mannschaft des FC Winterthur geschlagen und stehen momentan auf dem sechsten Tabellenrang.

