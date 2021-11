Regionalfussball Mit einer Punkteteilung in die Winterpause: Der FC Uzwil spielt gegen Eschen/Mauren in extremis 2:2-Unentschieden Nach dem Sieg gegen Linth am vergangenen Wochenende holt der FC Uzwil auch im letzten Meisterschaftsspiel vor der Winterpause einen Punkt. Tolga Cakir sicher den Gastgebern in der 95. Minute mit seinem Kopfballtor das Unentschieden. Lukas Tanno 28.11.2021, 11.33 Uhr

Orcun Cengiz (rechts) sorgte nach dem Seitenwechsel für die zwischenzeitliche Uzwiler 1:0-Führung. Bild: Lukas Tanno

Beim Jubel über den 2:2-Augleich in der Nachspielzeit liess auch Uzwil-Trainer Armando Müller seinen Emotionen freien Lauf. Er sprintete auf den Platz und feierte mit den Spielern den wichtigen Treffer.

Als Torschütze durfte sich Tolga Cakir eintragen lassen. In der 95. Minute erlöste er seine Mannschaft und die Fans auf der Sportanlage Rüti mit dem späten Ausgleich. Es war sein erstes Tor in der laufenden Meisterschaft. Zwei Minuten vor dem entscheidenden Kopfballtor hatte Cakir schon die Chance das 2:2 zu erzielen, als er allein vor dem Gästetor zum Abschluss kam. Sein Aussenristschuss war aber nicht platziert genug.

Orcun Cengiz erzielt sein sechster Saisontreffer

Der FC Uzwil startet gegen das Team aus dem «Ländle» mit Mühe in die Partie. Zwar standen sie defensiv nicht unter Druck, aber fanden offensiv keine Lösungen für die stabile Abwehr der Liechtensteiner. Die Hintermannschaft der Gäste liess bis zum Pausenpfiff keine nennenswerte Chance zu.

Sturmspitze Orcun Cengiz schien zu verzweifeln, aber in der 56. Minute stieg er nach einem Freistoss am höchsten und brachte den FC Uzwil in Führung. Kurz darauf musste aber auch der Uzwiler Schlussmann Timon Waldvogel hinter sich greifen.

Nach einem Foul herrschte Verwirrung im Strafraum des Heimteams, weshalb der getretene Freistoss von Felipe Martins Dorta irgendwie den Ball ins Tor fand. Armando Müller sagte nach der Partie:

«Wir sind nach dem 1:0 zu passiv gewesen und haben uns in unsere Hälfte zurückdrängen lassen. Leider hat Eschen/Mauren das sehr gut ausgenutzt und uns immer öfters vor Probleme gestellt.»

In der 90. Minute kam es noch bitterer für Uzwil. Der Unparteiische zeigte auf den Penaltypunkt. Wieder nahm sich Felipe Martins Dorta der Aufgabe an und verwandelte souverän. Uzwil gab sich aber mit der knappen Niederlage nicht zufrieden und drückte in der Nachspielzeit auf den Ausgleich, welcher dann auch kurz vor de Abpfiff noch gelang.

«Ich denke mit dem Punktgewinn können beide Mannschaften gut leben. Dass wir nach einem so späten Rückstand noch Moral zeigen und uns ins Spiel zurückkämpfen, ist bemerkenswert. Ein grosses Kompliment an die Mannschaft, die sich diesen Punkt verdient haben», sagte Müller nach Spiel.

Uzwil geht mit 17 Punkten in die Winterpause

Damit überwintert der FC Uzwil punktgleich mit Linth, Gossau und St.Gallen II auf dem elften Tabellenplatz. Den Abstand zu den Abstiegsplätzen konnte man weiter ausbauen und den Anschluss ins Tabellenmittelfeld ist auch geschafft. Müller freut sich nun auf die Winterpause:

«Klar sind wir momentan in einer guten Verfassung, aber wir haben mit den Vorbereitungsspielen und dem Cup zusammen fast 20 Spiele absolviert. Eine Pause wird uns sicher guttun.»

Uzwil startet am 5. März 2022 um 16 Uhr mit dem Auswärtsspiel gegen Thalwil in die Rückrunde. Die Vorrundenpartie ging mit 2:1 knapp an die Zürcher.

FC Uzwil – USV Eschen/Mauren 2:2 (0:0) Sportanlage Rüti Henau - Sr. Andrin Borra

Tore: 56. Cengiz 1:0. 62. Dorta 1:1. 90. Dorta 1:2. 95. Cakir 2:2.

Uzwil: Waldvogel; Ranisavljevic, Studer, Alija (44. Cakir), Gebert; Knöpfel (57. Stillhart), Gülünay, Nushi, Lanzendorfer, Farkas (86. Uetz); Cengiz (87. Misic).