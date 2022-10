Regionalfussball Luan Abazi bringt den FC Wil U20 erneut auf die Siegerstrasse: Gegen Uster gewinnt das Wiler Nachwuchsteam mit 2:0 Der FC Wil U20 kann sein Auswärtsspiel in Uster mit 2:0 gewinnen. Bereits in der 18. Minute schiesst der Nordmazedonische U21-Nationalspieler Luan Abazi die Wiler in Front. Mit diesem Sieg steht Wil neu auf dem dritten Platz in der 2. Liga interregional. Lukas Tannò 23.10.2022, 18.05 Uhr

Mittelstürmer Luan Abazi (rechts) erzielte gegen Uster seinen 13. Saisontreffer. Damit ist er Topskorer der 2. Liga interregional. Bild: Lukas Tannò

Der FC Wil U20 steht neu auf dem dritten Platz der 2. Liga inter – nur drei Punkte hinter Tabellenführer Balzers. Dafür gesorgt hat unter anderem Stürmer Luan Abazi. Der Nordmazedonische U21-Nationalspieler gehört eigentlich dem Kader der ersten Mannschaft des FC Wil an, spielt aber hauptsächlich in der U20 der Äbtestädter.

Dort läuft es dem Offensivspieler immer besser. Gegen den FC Uster erzielte Abazi am Samstag seinen 13. Saisontreffer. Damit führt er die Torschützenliste aller Gruppen der 2. Liga inter an. Für das Team von Trainer Fabinho ist er Woche um Woche eine Art Lebensversicherung, denn Abazi sicherte seiner Mannschaft so einige Punkte.

WIl U20 spielt wieder um den Aufstieg mit

Auch gegen Uster war es Abazi, der in der 18. Minute das Skore eröffnete und die Wiler auf die Siegerstrasse führte. Erst in der 80. Minute fiel das 2:0. Kristian Nikollbibaj durfte sich als zweiten Torschützen feiern lassen.

Damit steht das Wiler Nachwuchsteam neu auf dem dritten Tabellenplatz. Die Äbtestädter, welche in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg mitgespielt haben, sind also auch in dieser Spielzeit vorne mit dabei. Anders als im letzten Jahr dürfte die Wiler U20 bei einem allfälligen Aufstieg auch tatsächlich in die 1. Liga aufsteigen.

FC Flawil verschafft sich in der 2. Liga regio Luft

Eine Liga unter den Äbtestädtern sind mit Flawil, Uzwil II, Henau und Bronschhofen vier regionale Teams vertreten. In der Gruppe 1 der 2. Liga regio sorgte am Wochenende Aufsteiger Flawil für das grösste Highlight. Gegen Spitzenreiter Vaduz II gewinnt man mit 1:0 und verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Anders sieht die Situation bei Uzwil II aus. Nach der 1:2-Auswärtspleite gegen Abtwil-Engelburg stehen die Uzwiler mit acht Punkten aus neun Spielen weiterhin unter dem Strich.

In der Gruppe 2 bleibt der FC Henau weiterhin Tabellenzweiter. Das Überraschungsteam der Saison gewann gegen den Vorletzten Linth 04 II mit 2:1. Henau schaffte den Sprung auf den Leaderthron nicht, weil der SC Bronschhofen sein Spiel am Samstagabend verlor. Beim Spitzenreiter der Gruppe 2 Arbon muss sich der Wiler Vorstadtklub mit 1:2 geschlagen geben.

Hier geht's zum Matchtelegramm des Spiels Wil U20–Uster.