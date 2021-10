Regionalfussball In der Qualifikation für den Schweizer Cup trifft Uzwil auf den FC Baden aus der gleichen 1.-Liga-Gruppe Am Sonntag um 14 Uhr trifft der FC Uzwil zuhause auf den FC Baden. Was sich wie ein Meisterschaftsspiel anhört, ist in Wahrheit ein Qualifikationsspiel für den Schweizer Cup im nächsten Jahr. Überstehen die Uzwiler zwei Runden, dürfen sie im kommenden Sommer auf einen Verein aus der Super oder Challenge League hoffen. Lukas Tanno 07.10.2021, 14.51 Uhr

Uzwils Flügelspieler Orcun Cengiz hier im Laufduell gegen Marco Franin vom FC Gossau. Bild: Andrea Stalder (Gossau, 04.09.21)

Der Meisterschaftsbetrieb der 1. Liga pausiert dieses Wochenende, aber trotzdem steht der FC Uzwil im Einsatz. In der Cup-Qualifikation der 1. Liga trifft das Team von Trainer Armando Müller auf den FC Baden. Die Aargauer sind Spitzenreiter der Gruppe, in welcher auch der FC Uzwil spielt.

Diese beiden Teams sind in der laufenden Saison bereits aufeinandergetroffen. Mitte September mussten sich die Uzwiler dem Leader Baden knapp mit 1:2 geschlagen geben. Obwohl das Spiel verloren ging, machte vor allem die zweite Halbzeit Mut. Uzwil konnte mit dem Tabellenführer mithalten und ein Unentschieden wäre sicher nicht gestohlen gewesen.

Uzwil will in der Cup-Qualifikation eine Runde weiter kommen

Trotzdem geht es Uzwil-Trainer Armando Müller primär nicht um eine Revanche: «Klar möchten wir gewinnen, aber es soll nicht eine Revanche für das verlorene Meisterschaftsspiel sein. Der Cup ist ein Wettkampf und wir wollen weiterkommen.»

Das klingt im ersten Moment so, als würde der FC Uzwil das Cupspiel sehr ernst nehmen. Viele Mannschaften setzen bekanntlich ja nicht so viel Priorität in den zweiten Wettkampf neben der Meisterschaft. Auf die Frage, ob man denn auch die gleichen elf Spieler auf dem Feld sehen würde, wie in einem Saisonspiel, zögert Müller kurz:

«Wir haben einige Absenzen auf Grund von Krankheit oder Verletzung. Wir werden sehen, wer wie fit ist. Vielleicht kommt im Cup auch mal ein Spieler zum Einsatz, welcher ansonsten nicht so viel zum Zug kommt.»

Diese Aussage geht schon eher in die Richtung, dass der Cup nicht so viel Priorität besitzt. «Baden ist eine sehr starke Mannschaft. Wir wollen die zweite Chance gegen sie nutzen und für die Meisterschaft Selbstvertrauen tanken», ergänzt Müller.

Angepfiffen wird die Partie am Sonntag um 14 Uhr. Die Badener gastieren dann schon zum zweiten Mal innert weniger Wochen auf der Sportanlage Rüti in Henau.