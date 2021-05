Regionalfussball «Ich hätte gesagt, passt schon, wir fangen im Herbst wieder an»: So unterschiedlich bewerten die Fussballklubs in der Region die Wiederaufnahme der Meisterschaft Ab Juni können die Amateure voraussichtlich wieder Meisterschaft spielen. Vorfreude herrscht, wo es um den Aufstieg geht, Skepsis, wo der Abstieg droht. Die Umfrage bei den Vereinspräsidenten von acht Fussballklubs aus der Region, bei denen es noch um etwas geht. Pablo Rohner 21.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegeneinander müssen Thomas Knöpfel (links) und Roman Bollhalder im Juni nicht mehr in den Zweikampf. Der FC Uzwil (Gelb) spielt um den Aufstieg, der FC Bazenheid gegen den Abstieg.

Bild: Ralph Ribi

Achtung, fertig, Abstiegskampf! Wenn im Juni in den Amateurligen die Hinrunde fertig gespielt wird, geht es für den FC Bazenheid um alles. In einem von drei ausstehenden Spielen gastiert der Bazenheid beim FC Rüti, der punktgleich dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz liegt. Gemäss einer am Mittwoch verschickten Mitteilung des Ostschweizer Fussballverbands (OFV) wird ab dem 11. Juni wieder Meisterschaft gespielt (siehe Infobox). Sobald alle Spiele der Hinrunde gespielt sind, wird die Tabelle in der Gruppe 6 der 2. Liga interregional gewertet. So läuft es auch in den Ligen darunter.

So wird im Juni fertig gespielt Ab dem 31. Mai sind im Freien wieder Wettkämpfe ohne Maske erlaubt, sofern es die epidemiologische Lage zulässt. Wie der Ostschweizer Fussballverband (OFV) am Mittwoch mitteilte, wird daher ab dem 11. Juni der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen. Nach zwei Wochen mit Freundschaftsspielen und Training mit Zweikämpfen wird die unterbrochene Vorrunde fertig gespielt und gewertet. In der 2. und 3. Liga werden die Partien ab dem 18. Juni angesetzt. In diesen beiden Ligen geht die letzte Runde am Wochenende vom 26. Juni über die Bühne. Den Spielplan veröffentlicht der Fussballverband bis heute Freitag. Die Informationen zum Spielbetrieb gelten vorbehältlich der definitiven Beschlüsse des Bundesrates, welche am 26. Mai bekannt gegeben werden. (rop)

Danny Lüthi, Präsident FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Vorbehalte bei Bazenheid und Wattwil

Ginge es nach Bazenheids Präsident Danny Lüthi, wäre die Saison nicht mehr angepfiffen worden. «Man hätte abbrechen sollen», sagte Lüthi am Montag am Telefon. Seit mehr als einem halben Jahr haben die Spieler keine Zweikämpfe mehr bestritten, da seien zwei Wochen «normale» Vorbereitung zu knapp. «Die Verletzungsgefahr ist erhöht», sagt Lüthi und denkt dabei auch an Claudio Grauso, Matthias Rüegg und Roberto Manzo, die alle nach Kreuzbandrissen zurück zum Team gestossen sind. Zwar zeigt der Vereinspräsident Verständnis für Spieler, die auf den Restart brennen: «Als Fussballer willst du immer spielen.» Lüthi ist auch überzeugt, dass sein Fanionteam den Ligaerhalt in den verbleibenden Spielen schafft.

Trotzdem hinterfragt er den sportlichen Sinn der geplanten Restpartien zwischen Teams mit teilweise völlig unterschiedlichen Ausgangslagen und – so mutmasst Lüthi – unterschiedlichem Fitnessstand. Nach der langen Pause treffen nun Teams aufeinander, die je nachdem im Abstiegskampf, im Aufstiegsrennen oder im grauen Mittelfeld stecken. Lüthi sagt:

«Ich weiss nicht, ob das wettbewerbskonform ist.»

Kurt Schneider, Präsident FC Wattwil Bunt. Bild: Beat Lanzendorfer

Tabellarisch in einer ähnlichen Situation wie der FC Bazenheid befindet sich der Zweitligist FC Wattwil Bunt. Zwei Punkte trennen Wattwil von einem Abstiegsplatz. Präsident Kurt Schneider wählt noch markigere Worte als sein Bazenheider Kollege: «Fair ist eine Meisterschaft, wenn jeder zweimal gegen jeden gespielt hat. Einmal zu Hause, einmal auswärts.» Dass der Fussballverband das Reglement Anfang dieser Spielzeit so geändert hat, dass auch eine halbe Saison gewertet werden kann, findet Kurt Schneider nach wie vor fragwürdig.

Trotz Abstiegssorgen: Ebnat-Kappel und Bronschhofen nehmen es sportlich

Anders klingt es ein Dorf weiter das Tal rauf. «Wenn jeder einmal gegen jeden gespielt hat, finde ich das sportlich fair», sagt Ueli Landert, Präsident des FC Ebnat-Kappel. Auch wenn der Abbruch der Saison seinen Fanionteams sportlich ebenfalls in die Karten gespielt hätte. Frauen (2. Liga) und Herren (3. Liga) stecken mit drei Punkten auf dem Konto tief im Abstiegskampf.

Ueli Landert, Präsident FC Ebnat-Kappel. Bild: PD

«Persönlich hätte auch ich gesagt, passt schon, wir fangen im Herbst wieder an», sagt Landert. Dies auch, weil ihm Quarantänefälle in den Juniorenligen zeigen, dass im Juni vieles unabwägbar bleiben werde. Bei den Trainern des FC Ebnat-Kappel sei die Stimmung «fifty-fifty». Aber alle seien «Sportsleute genug, um das durchzuziehen».



Sportlich sieht es auch Patrick Lenz, Präsident des SC Bronschhofen. Dessen erste Mannschaft spielt in der gleichen Liga wie Wattwil Bunt und hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Toggenburger. In der engen Gruppe 2 der 2. Liga bedeutet das: drei Punkte Abstand auf den Tabellendritten und gleich viele auf den ersten Abstiegsplatz. Lenz sagt:

«Für die, die aufsteigen wollen, ist es nur fair, dass nun fertig gespielt wird.»

Henau und Uzwil: Vorfreude an der Tabellenspitze

Auf der Henauer Rüti dürfte Lenz mit dieser Haltung viel Zuspruch ernten. Auf der Anlage spielen mit dem FC Uzwil und dem FC Henau im Juni gleich zwei Teams um den Aufstieg. Uzwil ist Erster in der Gruppe, in der auch der FC Bazenheid spielt. Drittligist Henau hat bei einem Spiel weniger zwei Punkte Rückstand auf Leader Bischofszell, steigt bei drei Siegen in drei Spielen also fix auf. Theoretische Aufstiegschancen haben auch der FC Tobel-Affeltrangen und der FC Flawil. Vier Punkte Rückstand auf Leader Herisau dürften am Ende aber zu viel sein.

«Sportlich interessant» findet es FC-Henau-Präsident Patrick Schiegg also, dass die Hinrunde fertig gespielt und gewertet wird. Zudem sei es «psychologisch gut», dass seit März wieder stattfindenden Trainings nun mit Ernstkämpfen belohnt werden. Bis zu dreimal pro Woche hat der FC Henau in den vergangenen Monaten unter Einhaltung von Schutzmassnahmen wie Abstand und Gruppengrösse trainiert – Intervallläufe, Passübungen, sogar ein Kickboxtrainer wurde engagiert. Dass sich viele Spieler nach der langen Zeit ohne Zweikämpfe verletzen könnten, befürchtet Präsident Schiegg deshalb nicht. «Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da in etwas Grosses reinlaufen.»



Ljubisa Stojanovic, Präsident des FC Uzwil

Bild: PD

So sieht das auch Ljubisa Stojanovic, Präsident beim FC Uzwil. «Die Spieler brennen auf den Startschuss», sagt er, und ergänzt dann in bestem Fussballdeutsch: «Wir tun alles, um unsere Ziele zu erreichen.» Aussprechen, welche das sind, will er nicht. Doch vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten lassen keine Zweifel offen: Nächste Saison soll es auf der Henauer Rüti 1.-Liga-Fussball zu sehen geben. Dass nur 300 Zuschauer zugelassen wären, wenn Uzwil in einem Heimspiel den Aufstieg klarmacht, ist auch für Stojanovic ein Wermutstropfen.

Bütschwil steigt auf und spielt noch im Cup



Wäre die Saison im ersten Coronajahr bei Halbzeit gewertet worden, wäre der FC Kirchberg aufgestiegen, Lokalrivale Bütschwil hätte in die Röhre geguckt. Nun wird es genau andersrum laufen. Nach dem letzten Nachholspiel zweier Mittelfeld-Teams steht fest: Bütschwil steigt auf, Kirchberg spielt auch nächste Saison in der 4. Liga.

Dieter Gähwiler, Präsident FC Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Bis zuletzt hatte man in Kirchberg gehofft, dass im Juni eine verkürzte Rückrunde gespielt werden könnte. In diesem Modus wären die Punkte halbiert worden, und die obere und die untere Tabellenhälfte hätten je unter sich eine Minirunde gespielt. «Wir hätten diese sportliche Auseinandersetzung begrüsst», sagt Kirchbergs Präsident Dieter Gähwiler.

Sein Pendant beim FC Bütschwil sieht das nicht einmal anders. «Grundsätzlich fände ich das eine gute Sache», sagt Adrian Stillhart. «Aber dazu hätte es mehr Zeit gebraucht.» Dem designierten Aufsteiger bleibt aber mindestens noch ein Ernstkampf: Im Viertelfinal der Cup-Vorrunde trifft Bütschwil demnächst auf Drittligist FC Bischofszell. Auch dieser Wettbewerb pausiert seit vergangenem Oktober. Damals – im Achtelfinal – schlugen die Toggenburger den FC Landquart. Und eliminierten damit bereits den dritten Drittligisten im laufenden Cupwettbewerb.