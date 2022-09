Regionalfussball «Ich bin nicht zufrieden mit unserer Leistung»: Aufsteiger Kreuzlingen zeigt dem FC Uzwil die Baustellen auf Bei der 1:3-Niederlage gegen Aufsteiger Kreuzlingen schöpft der FC Uzwil nicht sein ganzes Potenzial aus. Der Erstligist kann den ersten Saisonsieg gegen Weesen vor einer Woche nicht bestätigen. Eine positive Nachricht für die Uzwiler: Der langjährige Captain Ifraim Alija ist wieder zurück. Lukas Tannò 11.09.2022, 13.45 Uhr

Dusan Ranisavljevic (links) und der FC Uzwil müssen gegen Kreuzlingen die dritte Saisonniederlage einstecken. Bild: Alec Nedic

(Henau, 20.08.22)

Am Samstag vor einer Woche löste sich endlich der Knopf. Der FC Uzwil schoss beim 4:0-Heimsieg Aufsteiger Weesen ab und holte somit den ersten Saisonsieg der 1.-Liga-Meisterschaft. Diese Leistung konnte das Team von Trainer Markus Wanner aber am Samstag nicht bestätigen. Gegen den FC Kreuzlingen, ebenfalls Aufsteiger aus der 2. Liga inter, muss man sich nach einem schwachen Auftritt mit 1:3 geschlagen geben.

«Kreuzlingen ist viel giftiger in die Zweikämpfe gegangen als wir. Sie wollten den Sieg einfach mehr und deswegen dürfen wir uns auch nicht über das Resultat beschweren», sagte Markus Wanner nach dem Spiel. Bereits in der neunten Minute lag Uzwil 0:1 hinten. Zwar konnte Ensar Hajrovic nur drei Minuten später ausgleichen, aber Uzwil fand einfach nicht in die Partie. Noch vor der Pause stellte Midhad Arifagic mit einem Doppelpack auf 3:1 für den Aufsteiger.

Probleme sind klar aufgezeigt worden

Wanner analysierte die Offensiv-Leistung seines Teams wie folgt: «Wir haben zu kompliziert gespielt und oft die falschen Entscheidungen getroffen. So sind wir nur selten gefährlich vors Tor gekommen.» Das Weesen-Spiel sei laut Wanner nicht vergleichbar, da Weesen nie die gleiche Kampfbereitschaft an den Tag legte und es den Uzwilern einfacher machte als der Bodensee-Klub.

Dem FC Uzwil wurde von Kreuzlingen also klar und deutlich die eigenen Probleme und Baustellen aufgezeigt. Das ist auch dem Uzwil-Trainer bewusst:

«Wir haben bisher alle Gegentore in dieser Saison in der ersten Halbzeit gekriegt. Da frag ich mich: Schonen wir uns in der ersten Hälfte oder warum ist das so?»

Klar ist, dass Wanner und sein Staff die Probleme analysieren werden und entsprechend reagieren wollen. «Vor allem die Willensleistung muss besser werden. Ich hatte nach dem Seitenwechsel und dem 1:3-Halbzeitstand das Gefühl, dass bei uns niemand mehr an die Wende glaubte», sagte Wanner.

Routinier Ifraim Alija ist wieder zurück

Ein weiterer Punkt, den Wanner kritisierte, war die fehlende Kommunikation auf dem Feld: «Es muss auf dem Platz mehr geredet werden, auch wenn unser Torhüter und Captain Timon Waldvogel fehlt und Thomas Knöpfel nur von der Bank kommt. Nicht nur diese zwei Spieler sollen viel kommunizieren, sondern das müssen auch andere übernehmen.»

Auf einen lautstarken Spieler kann Wanner bald wieder setzen. Der ehemalige Uzwil-Captain Ifraim Alija (37 Jahre), welcher in diesem Sommer verletzungsbedingt seinen Rücktritt bekannt gab, ist Anfang September wieder ins Training eingestiegen. «Er hatte drei Monate Pause und konnte sich schonen. Er kann nun auch wieder bei intensiven Einheiten ohne Schmerzen mitmachen und wird für uns in Zukunft sicher wieder eine wichtige Rolle einnehmen,» so Wanner.

