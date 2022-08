Regionalfussball Gerechte Punkteteilung: Der FC Uzwil spielt auf der heimischen Rüti gegen die U21 des FC Winterthur unentschieden Im zweiten Saisonspiel teilt Erstligist Uzwil zum zweiten Mal die Punkte. Die Partie vom Mittwochabend gegen Winterthur II hätte in den Schlussminuten auf beide Seiten kippen können. Auch deshalb ist das 0:0 mehr als gerecht. Lukas Tannò 17.08.2022, 23.44 Uhr

Uzwils Michel Lanker (rechts) behauptet sich gegen den ehemaligen YB- und Wil-Stürmer Samuel Ballet. Bild: Lukas Tannò

Am vergangenen Samstag startete Uzwil mit dem Auswärtsspiel gegen die AC Taverne in die 1.-Liga-Saison und spielte 1:1 Nach dem Unentschieden sagte Trainer Markus Wanner, dass er mit der Leistung und dem Ergebnis zufrieden ist. Fast genau dasselbe sagte er auch nach dem zweiten Meisterschaftsspiel gegen den FC Winterthur II am Mittwochabend: