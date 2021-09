Regionalfussball Fehlstart perfekt: Der FC Uzwil verliert auch gegen den Leader aus Baden Mit dem Tabellenführer der 1. Liga wartete keine leichte Aufgabe auf den Aufsteiger FC Uzwil. Gegen die starken Aargauer spielt Uzwil nur eine Halbzeit auf dem nötigen Niveau und verliert mit 1:2. Lukas Tanno 11.09.2021, 20.51 Uhr

Orcun Cengiz (in Blau) und der FC Uzwil müssen sich dem Tabellenführer Baden geschlagen geben. Bild: Lukas Tanno

Nach dem ermutigenden Auftritt gegen Gossau vor einer Woche war Uzwil-Trainer Armando Müller zuversichtlich, dass es gegen den 1.-Liga-Leader FC Baden ebenfalls eine Überraschung drin liegt.

Dem FC Uzwil gelingt es aber nicht über 90 Minuten die nötige Leistung abzurufen und muss sich den Aargauern 1:2 geschlagen geben. Eine gute zweite Halbzeit der Uzwiler reicht nicht aus, den Tabellenführer zu ärgern. Somit muss der Aufsteiger weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten.

Zu viele kleine Fehler

Nach dem Spiel analysierte Armando Müller, dass im Spiel des FC Uzwil einfach noch zu viele kleine Fehler drin sind. Wir dürfen es dem Gegner nicht immer so leicht machen. «Wenn wir den Ball im Aufbauspiel verlieren oder einen Fehlpass spielen dann rennen wir immer nur dem Ball hinterher und das kostet Kraft.»

Der Uzwil-Trainer war aber nicht nur mit der Leistung seines Teams nicht ganz zufrieden, sondern auch mit der des Schiedsrichter. Das beweist auch die gelbe Karte, welche er in der zweiten Halbzeit für Reklamieren kassierte. «Früher wurde man direkt vom Platz geschickt. Das war meine erste Verwarnung als Coach», scherzte Müller.

Eine gute Halbzeit reicht nicht

Gleich nach dem Beginn des Spiels merkte man, dass mit Baden der Leader auf der Sportanlage Rüti in Henau gastiert. Wenn Uzwil den Ball verlor, ging es blitzschnell und die Badener waren in der Offensivzone. Die Startviertelstunde überlebte die Heimmannschaft zwar noch ohne Schaden, aber dann war es Christopher Teichmann, welcher zur Führung für die Aargauer traf.

In der 36. Minute war es wieder Teichmann, welcher aus abseitsverdächtiger Position zum 2:0 einnetzte. Die Uzwiler erholten sich aber schnell von dem Schock und kamen nur eine Minute später durch Kristian Nushi zum Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit war Uzwil dann dem Tabellenführer ebenbürtig. Ebenso wie im Derby gegen Gossau fand Armando Müller in der Pause die richtigen Worte. Trotzdem blieb es am Ende beim 1:2 und der FC Uzwil muss schon wieder eine Niederlage einstecken. Das gefällt auch Trainer Armando Müller nicht:

«Wir können in dieser Liga mitspielen, aber wir müssen das endlich einmal mit Resultaten unterstreichen und nicht immer nur darüber reden.»

Damit hat es Müller auf den Punkt gebracht. Irgendwann reichen gute Leistungen nicht mehr aus. Es müssen auch die Resultate stimmen und mit einem Punkt aus vier Spielen ist das bei Uzwil definitiv nicht der Fall.

«Wir sind momentan in einem gefährlichen Modus drin. Wenn die Leistung zwar stimmt, aber die Resultate nicht, dann kann man schnell den Anschluss in der Tabelle verlieren. Das müssen wir jetzt dringend ändern und endlich Punkte holen», sagte Müller nach der Partie.

Die Chance auf den ersten Saisonsieg haben die Uzwiler nächste Woche beim Auswärtsspiel gegen Zweitplatzierten FC Wettswil-Bonstetten.

Hier geht es zum Telegramm des Spiels.