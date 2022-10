Fussball Seit sieben Super-League-Partien ohne Sieg: Der FC St.Gallen verliert gegen den Aufsteiger Winterthur mit 0:1

Nach sechs sieglosen Meisterschaftsspielen in Folge tritt der FC St.Gallen am Sonntag um 16.30 Uhr beim erstarkten Aufsteiger Winterthur an. Die St.Galler müssen dabei auf drei ihrer besten Angreifer verzichten.