Regionalfussball FC Wil Frauen mit Kantersieg: Gegen Biel-Bienne gewinnt Wil mit 5:0 und schiesst sich für den Cupfight gegen Servette warm Nach dem 4:0 gegen NLB-Schlusslicht Lugano am vergangenen Wochenende feiert der FC Wil Frauen den nächsten Kantersieg. Gegen den FC Biel-Bienne gewinnen die Wilerinnen mit 5:0. Es war das letzte Pflichtspiel vor dem Cupknaller gegen Super-League-Leader Servette Genf am 19. November. Lukas Tannò 06.11.2022, 09.00 Uhr

Eliane Graf (Mitte) konnte sich als Torschützin zum 2:0 für den FC Wil Frauen eintragen lassen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Der FC Wil Frauen ist momentan in blendender Verfassung. Am Samstagabend gewann das Team von Trainer Florian Holenstein auswärts gegen Biel-Bienne mit 5:0. Damit ist man wettbewerbsübergreifend seit vier Partien ungeschlagen. Die letzten drei Spiele konnte Wil sogar alle gewinnen - mit einem Torverhältnis von 15:0.

Das Torfestival begann schon kurz nach Anpfiff. In der zehnten Minute traf Barbara Bösch zum 1:0 für die Äbtestädterinnen. Und nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Eliane Graf auf 2:0. Biel-Bienne hatte die ganze Partie hindurch keinen Zugriff aufs Spielgeschehen. Der Aufsteiger aus der Ostschweiz dominierte nach Belieben und erhöhte die Führung durch Fabienne Lämmler in der 39. Minute auf 3:0.

Für Cup-Achtelfinale warmgeschossen

Das Spiel war bereits vor der Pause entschieden. Denn noch vor dem Seitenwechsel konnte Alana O'Neill das 4:0 erzielen. Der Torhunger des FC Wil Frauen war aber immer noch nicht gestillt. In der 62. Minute schnürte Fabienne Lämmler ihren Doppelpack und stellte auf das 5:0-Schlussresultat. Für Lämmler war es der vierte Treffer in den vergangenen drei Spielen.

Dank diesem Sieg gegen den Tabellenachten der Nationalliga B festigen die Wilerinnen den vierten Platz in der zweithöchsten Schweizer Liga. Zudem war das 5:0 gegen Biel-Bienne die Hauptprobe für das Cup-Achtelfinale gegen den Leader der Women's Super League Servette Chênois Féminin am 19. November. Der FC Wil Frauen hat sich also definitiv für den Cupknaller im Stadion Bergholz warmgeschossen.

Hier geht's zum Matchtelegramm.