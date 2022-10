Regionalfussball FC Uzwil rutscht in den Tabellenkeller: Trotz 85-minütiger Überlegenheit verliert Uzwil beim 1.-Liga-Tabellenzweiten Paradiso Nach neun Spielen stehen beim FC Uzwil acht Punkte auf dem Konto. Der Saisonstart ist also alles andere als geglückt. Vor allem, weil Uzwil vor der Saison noch mit einem Platz in den Top 7 geliebäugelt hat. Nach der Niederlage im Tessin beim FC Paradiso steht man nur noch knapp über dem Strich. Lukas Tannò 02.10.2022, 15.00 Uhr

Verteidiger Michel Lanker (links) schoss den FC Uzwil kurz vor der Pause mit einem Kopfballtor 1:0 in Führung. Bild: Michel Canonica

Nach rund einem Saisondrittel kann man beim FC Uzwil zumindest mit den Resultaten nicht zufrieden sein. Aus neun Spielen holte das Team von Trainer Markus Wanner nur acht Punkte ‒ ergibt momentan den 14. Platz in der 1. Liga. Wanner sagt zur aktuellen Tabellensituation seines Teams: «Wir sind dort, wo wir am Ende der Saison sein wollen ‒ über dem Strich. Klar würden wir gerne weiter vorne mitspielen und ich bin auch überzeugt, dass wir die Qualitäten dazu hätten, aber für mich ist momentan wichtiger, dass ich eine Entwicklung der Mannschaft sehe.» Diese Entwicklung sei für ihn klar zu erkennen:

«Wir sind auf dem richtigen Weg. Das hat uns das Spiel gegen Paradiso wieder gezeigt.»

Gegen den Tabellenzweiten Paradiso aus dem Kanton Tessin war der FC Uzwil 85 Minuten lang tonangebend. In der 42. Minute köpfte Innenverteidiger Michel Lanker die Uzwiler dementsprechend verdient mit 1:0 in Führung. «Wir haben eine sehr starke erste Hälfte gespielt, hätten aber mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen», meinte Wanner nach dem Spiel.

Uzwil verliert die Partie innert wenigen Minuten

Nach der Pause hatte der FC Uzwil seine schwächste Phase. Für fünf bis zehn Minuten kam Paradiso besser ins Spiel und prompt drehte der Gastgeber in dieser Zeit die Partie. Der ehemalige Super-League-Spieler Patrick Rossini und Giovanni Italo waren in der 52. und 55. Minute für die Tessiner erfolgreich. «Der Ausgleich war sehr unglücklich. Nach einem Schuss wurde der Ball so abgefälscht, dass er über unseren Torhüter ins Tor fiel», so Wanner.

Zum Pech in der Defensive kam dann auch noch Pech in der Offensive dazu, denn ein ums andere Mal scheiterte Uzwil am hervorragend reagierenden Tessiner Schlussmann Alessio Bellante. Der Ausgleich wollte den Gästen nicht mehr gelingen. «Der Ausgleich, wenn nicht sogar der Sieg, wären verdient gewesen», sagte der Uzwiler Übungsleiter.

Wanner ergänzt: «Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Punktestand macht mir keine Angst, denn ich sehe, dass wir immer besser werden.» Auch wenn man in Uzwil, trotz der schlechten Tabellensituation, ruhig bleibt, kann man sich nur von guter Leistung nichts kaufen. Bleibt man am kommenden Samstag auch gegen den FC Freienbach, der nur ein Punkt mehr auf dem Konto hat, ohne Sieg, dann muss sich der FC Uzwil langsam überlegen, ob dieser richtige Weg, auf dem man sich befindet, nicht doch eher eine Sackgasse ist.

Hier geht's zum Matchtelegramm.