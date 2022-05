Regionalfussball FC Uzwil holt wichtige drei Punkte: Nach fünf Niederlagen in Folge gewinnt Uzwil gegen Winterthur II mit 1:0 Dank dem Tor von Winterneuzugang Fabio Moser in der 78. Minute gewinnt der FC Uzwil gegen die zweite Mannschaft des FC Winterthur und holt wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. Die Uzwiler beenden mit dem 1:0-Sieg ihre Negativserie von fünf Meisterschaftsniederlagen in Folge. Lukas Tannò 01.05.2022, 15.15 Uhr

Fabio Moser (in Blau), hier im Spiel gegen Freienbach, erzielte beim 1:0 gegen Winterthur II seinen zweiten Treffer für den FC Uzwil. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Sechs Pflichtspiele hintereinander mussten die Uzwiler als Verlierer vom Platz. Im siebten Anlauf hat es nun geklappt. Gegen die zweite Mannschaft des FC Winterthur setzte es einen 1:0-Erfolg ab. Fabio Moser erzielte in der 78. Minute den einzigen Treffer des Abends.

«Nach so einer Negativserie, wie wir sie hatten, sich selbst wieder einmal beweisen, dass man doch noch gewinnen und zu null spielen kann, ist sehr wichtig. Dieser Sieg sollte uns Mut und Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben», sagt Uzwil-Trainer Armando Müller.

Endlich für die gute Leistung belohnt worden

Schon die ganze Saison hindurch haben die Uzwiler immer wieder bewiesen, dass sie mit den besten Teams der Liga mithalten können. Die Resultate haben am Ende des Spiels dann aber leider nicht gepasst. Müller ist mit der Leistung und dem Resultat gegen Winterthur sehr zufrieden:

«Wir haben alles gegeben. Wir wollten diesen Sieg unbedingt und haben uns endlich für unsere starken Leistungen belohnt.»

Müller weiss aber auch, dass man in dieser Liga immer an seine Leistungsgrenze gehen muss, wenn man gewinnen will: «Wir müssen in jedem Spiel immer alles geben und über uns hinauswachsen. Nur so haben wir eine Chance Punkte zu holen.»

Gegen Winterthur II hat nun endlich wieder einmal nicht nur die Leistung, sondern auch das Resultat gepasst. Das ist Winterneuzugang Fabio Moser zu verdanken. Nachdem Getuart Asani den Ball in die Tiefe gespielt bekam, konnte er sich gegen seinen Gegenspieler behaupten und legte quer auf Moser. Dieser konnte seinen zweiten Treffer für Uzwil bejubeln.

Für Uzwil stehen zwei wichtige Spiele an

Ein wichtiger Treffer, denn mit diesen drei Punkten verschafft man sich im Abstiegskampf etwas Luft. In den nächsten Wochen kann Uzwil sogar den Ligaerhalt perfekt machen. Am kommenden Samstag gastiert das Team Ticino auf der Sportanlage Rüti und eine Woche später trifft Uzwil auf Balzers. Beide Teams stehen momentan auf einem direkten Abstiegsplatz. Mit zwei Siegen in diesen Partien wäre der Ligaerhalt geschafft.

«Klar sind die nächsten Wochen sehr wichtig für uns, aber wir konzentrieren uns jetzt zuerst auf das Spiel gegen das Team Ticino», so Müller. Gegen die U21 des FC Lugano zu gewinnen, wird nicht einfach werden. Auch im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison konnte Uzwil nur mit Müh und Not einen Punkt aus dem Tessin mitnehmen.

