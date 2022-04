Regionalfussball «Es war ein Schlag ins Gesicht»: So hat die Wiler U20 auf die Nachricht reagiert, dass sie nicht aufsteigen darf Die zweite Mannschaft des FC Wil spielt ihre beste Saison seit dem Aufstieg in die 2. Liga interregional 2014/2015. Sieben Runden vor Schluss ist Wil eigentlich mitten im Aufstiegsrennen. Eigentlich. Denn das Team von Trainer Fabinho darf nicht aufsteigen. Das sind die Hintergründe. Lukas Tannò 29.04.2022, 05.00 Uhr

Im Hinspiel gegen Bazenheid dachten Wil-Trainer Fabinho (links) und Verteidiger Giulio Franscini (in Weiss) noch, dass sie aufsteigen können. Bild: Tobias Garcia

Noch nie stand der FC Wil U20 so kurz vor Ende der Saison so weit oben in der Tabelle. Mit 35 Punkten aus 19 Spielen belegt das älteste Wiler Nachwuchsteam den dritten Platz und ist vermeintlich mitten im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt nur einen Punkt.

Eigentlich könnte langsam, aber sicher in der Mannschaft Euphorie ausbrechen. Doch auf dem Bergholz herrscht Katerstimmung. Denn am vergangenen Dienstag musste der Verein bekanntgeben, dass die zweite Mannschaft laut Artikel 110 im Wettspielreglement des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) gar nicht aufstiegsberechtigt ist.

Dort steht nämlich, dass eine zweite Mannschaft eines Teams, das in der Promotion League oder höher spielt und kein U21-Team hat, nicht höher als in der 2. Liga interregional spielen darf.

Von der Nachricht überrascht

«Ich habe das nicht gewusst. Ich dachte, dass zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft lediglich zwei Ligen Abstand sein müssen», sagt Wil-Trainer Fabinho und ergänzt: «Für die Spieler war das ein Schlag ins Gesicht. Sie haben hart gearbeitet und wollten unbedingt um den Aufstieg mitspielen.»

Das Team habe auf die Nachricht frustriert und enttäuscht reagiert. Trotzdem will Fabinho, dass man die Saison positiv abschliesst: «Jetzt müssen wir Charakterstärke beweisen und allen zeigen, dass wir ein verdienter Aufsteiger gewesen wären.»

Mit dem Entscheid des SFV wird die Wiler U20 noch ein wenig zu kämpfen haben. Das primäre Ziel der Nachwuchsmannschaft war aber grundsätzlich nie der Aufstieg. Auch deshalb hat der Verein bezüglich den Aufstiegsmodalitäten erst kürzlich beim Verband nachgefragt.

«Unser Ziel ist es in erster Linie, den jungen Spielern Spielpraxis zu bieten und sie für die erste Mannschaft vorzubereiten», so Fabinho. Trotzdem wollten die Wiler nun den Aufstieg in Angriff nehmen. Für den Übungsleiter macht die Regel, dass zweite Mannschaften nur höchstens in der 2. Liga interregional spielen können, aber sowieso kein Sinn.

FC Wil möchte den Artikel aus dem Reglement rausschmeissen

Das sieht auch der Geschäftsführer des FC Wil Benjamin Fust so: «Der Artikel 110 ist alles andere als nachwuchsfördernd. Wir sind nun mit dem Verband in Verbindung getreten und finden, dass der Artikel aus dem Reglement gekippt werden soll. Der SFV zeigt dafür Verständnis, denn nicht nur der FC Wil ist davon betroffen. Auch die zweite Mannschaft von Yverdon dürfte nicht in die 1. Liga aufsteigen, weil es keine U21-Mannschaft ist.»

Das bedeutet, dass die Wiler warten müssen, bis der Artikel nicht mehr im Reglement steht. Das dürfte erst in der Saison 2023/2024 der Fall sein - wenn überhaupt. Aber warum macht der FC Wil aus seiner zweiten Mannschaft nicht einfach ein U21-Team, um aufsteigen zu können?

Benjamin Fust, Geschäftsführer des FC Wil. Bild: Michel Canonica

«Das ganze ist leider nicht so einfach. Wir haben uns zusammen mit dem FC St.Gallen als Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz für ein Ausbildungslabel des SFV beworben. Pro Label darf nur eine U21-Mannschaft gestellt werden. Und das ist momentan die U21 von St.Gallen», sagt Fust. Er ergänzt:

«Es ist möglich, dass der FC Wil irgendwann ein eigenes Label hat. Aber bis dahin können wir unsere zweite Mannschaft nicht zu einer U21 ummodellieren.»

Auch wenn der der FC Wil U20 nicht aufsteigen kann, sollen die Spieler möglichst im Verein gehalten werden. «Wir wollen keine grossen Veränderungen machen. Natürlich werden einige Spieler gehen und einige dazukommen. Aber im Kern wollen wir mit derselben Mannschaft in die nächste Saison», so Fust.

Auch Bazenheid vermutlich aus dem Aufstiegsrennen

Für die Wiler wartet wenige Tage nach der Schocknachricht direkt das Derby gegen Bazenheid. Fabinho will dort drei Punkte feiern. «Wir haben mit Bazenheid nach der 0:1-Hinspielniederlage im Herbst noch eine Rechnung offen», sagt der Wil-Trainer. Er führt weiter aus: «Vielleicht ist es gerade gut, dass nach so einer bitteren Nachricht das Derby ansteht. Dann ist die Motivation der Spieler extra hoch, um zu zeigen, was sie können.»

Im Gegensatz zu den Wilern dürfte der FC Bazenheid in die 1. Liga aufsteigen. Mit der ersten Rückrundenniederlage gegen Kreuzlingen am Dienstagabend sind die Toggenburger aber vermutlich auch aus dem Aufstiegsrennen. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den FC Kreuzlingen, welcher sich auf einem Aufstiegsplatz befindet.

Doch für Bazenheid ist es schon jetzt eine gute Spielzeit, denn vor der Saison wurden die Toggenburger als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Der Ligaerhalt ist nun aber schon acht Runden vor Schluss geschafft. Im Heimspiel gegen den FC Wil U20 will Bazenheid den zweiten Derbysieg in dieser Saison feiern. Gespielt wird am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Ifang.