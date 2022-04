Regionalfussball Er kennt den Fussball im Grossen wie im Kleinen: Was der neue Trainer Markus Wanner mit dem FC Uzwil vorhat Weil Armando Müller nur mit einer Sondergenehmigung coacht, wurde auf der Henauer Rüti ein neuer Trainer gesucht – und nun gefunden. Ein Porträt des neuen Trainers vor dem Uzwiler Heimspiel gegen Wettswil-Bonstetten von Mittwochabend. Renato Schatz Jetzt kommentieren 12.04.2022, 19.00 Uhr

Über neun Jahre lang trainierte Markus Wanner den FC Seuzach. 2018 war dann Schluss. Bild: PD

Irgendwann, der Nachmittag war bereits fortgeschritten, ruft er dann doch noch an: Markus Wanner, ab Sommer neuer Cheftrainer im FC Uzwil. Nur erscheint nicht Wanner auf dem Display, als das Handy vibriert, sondern Joshua Kimmich, der für das deutsche Nationalteam und den FC Bayern München spielt. «Kimmich ist ein Typ», sagt Wanner, «wie Urs Fischer früher.»

Das sind die beiden Welten von Wanner. Ein Job, der viel zu tun gibt. Bei einem Unternehmen, das Computerprogramme für Personalabteilungen anbietet. Und der Fussball, im Grossen wie im Kleinen.

Im Grossen mit Kimmich als Profilbild, mit der Spielerkarriere, die Wanner bis in die Nationalliga A führte, wo er für den FC St.Gallen als Verteidiger 36-mal auflief. Unter anderem zusammen mit Urs Fischer, Peter Knäbel und Reto Gertschen. Grosse Namen.

Espenmoos und Versicherung

Fischer mischt seit drei Jahren mit Union Berlin die Bundesliga auf. Knäbel war zwischen 2009 und 2014 Technischer Direktor im Schweizerischen Fussballverband – und damit einer der Wegbereiter für das neue Selbstverständnis der Nationalmannschaft. Und Reto Gertschen verantwortet inzwischen die hiesige Trainerausbildung.

Es war noch eine andere Zeit, damals, Mitte der Neunziger, als diese Pioniere des Schweizer Fussballs Grün und Weiss trugen. Die Spieler arbeiteten nebenher, dem Klub ging es finanziell nicht gut, 1993 stieg er für eine Saison in die Nationalliga B ab. Wanner arbeitete in jenen Jahren mit einem 50-Prozent-Pensum für eine Versicherung. In St.Gallen noch im Büro, als er nach Winterthur wechselte, dann im Aussendienst, «so konnte ich mir die Arbeitszeiten besser aufteilen».

Das Geld war dann auch der Grund, weshalb Wanner im Alter von 27 Jahren die Karriere beendete. Weil er immer arbeitete, fiel ihm der Übertritt von der vermeintlichen Traum- in die Arbeitswelt nicht schwer.

Vielleicht half ihm das auch im Kleinen, als er im Oktober 2018 nach über neun Jahren als Cheftrainer im FC Seuzach ging. Oder gehen musste, so recht weiss man das nicht. «Kurios» sei das gewesen, sagt Wanner, verheiratet und Vater von zwei Töchtern, am Telefon. Den Seuzacher Sportchef Andy Rohner zitierte der «Landbote» damals so: «Wir hatten den Eindruck, dass Markus die Mannschaft mit seinen Worten einfach nicht mehr erreichte. Die Beziehung hat sich in der langen Zeit vielleicht auch etwas abgenutzt.» So, dass irgendwann nicht mehr alle Spieler stets ins Training kamen.

Doch waren es auch ehemalige Seuzacher und heutige Uzwiler Spieler, die Wanner Anfang dieses Jahres schrieben, der Job im FC Uzwil sei doch etwas für ihn, der mit dem FC Seuzach zwischenzeitlich von der 2. Liga regional bis in die 1. Liga aufgestiegen war.

Müller fehlt die nötige Lizenz

Dass überhaupt der Job des Cheftrainers auf der Henauer Rüti frei war, hat damit zu tun, dass Armando Müller, gegenwärtig Trainer der ersten Uzwiler Mannschaft, die nötigen Papiere nicht hat. Namentlich die Uefa-A-Lizenz. Müller, gleichzeitig auch Sportchef, darf in dieser Saison noch coachen, wenngleich mit einer Sonderbewilligung. Dann, im Sommer, kommt der Nachfolger: Wanner. Dieser sagt:

«Ich hatte in den vergangenen dreieinhalb Jahren mehrere Angebote, doch die Pause tat mir gut.»

Pause, das heisst für Wanner nicht, dass er untätig war. Vielmehr bildete der gebürtige Winterthurer in diesen Jahren Trainer für den Zürcher Fussballverband aus, arbeitete mit U14- und U15-Nationalspielern und trainierte das Frauenteam des FC Elgg/Wiesendangen. Gerade die Tätigkeit in Wiesendangen machte etwas mit Wanner. Er sagt: «Dort habe ich die Freude am Trainerberuf zurückgefunden.» Denn gut neun Jahre bei derselben Mannschaft, das schlauche, sowohl Spieler als auch Trainer.

Der 49-Jährige hat die «Pause» genutzt. Die Freude ist zurück. Und er ab Sommer auch, als Trainer im FC Uzwil, der in der 1. Liga nach 18 Spielen Rang 9 belegt. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt – bei einem Spiel weniger als die beiden Letztplatzierten – sechs Punkte.

In der nächsten Saison also angreifen? «Wir wollen uns konsolidieren», sagt Wanner. Oder: «Die Spieler weiterentwickeln.» Es sind Sätze des Fussballs im Grossen. Dort kommt Wanner her. Dorthin muss er aber nicht mehr unbedingt. Er sagt: «Ich will vor allem, dass wir die Menschen mit unserem Spiel ein bisschen inspirieren, dass sie gerne vorbeikommen.»

Das Geschehen auf den Fussballplätzen der Region Draussen wird es wärmer und auf den Fussballplätzen heisser. Weil das Saisonende naht. Und mit diesem auch wichtige Entscheidungen, Auf- und Abstieg etwa. Und im Cup: Ausscheiden oder Weiterkommen. Es sind deshalb heisse Fussballtage in der Region. Der Anfang macht die 1.-Liga-Mannschaft des FC Uzwil, die am Mittwochabend, 20 Uhr, den FC Wettswil-Bonstetten empfängt. Die Uzwiler haben in der Liga zwar drei Punkte weniger auf dem Konto, dürften sich aber gerne an die Begegnung in der Hinrunde erinnern, die sie mit 2:1 für sich entschieden. Es war der erste Saisonsieg des Aufsteigers.



24 Stunden später, am Donnerstag also, 20 Uhr, steigt in der Cup-Qualifikation der Vergleich zwischen dem FC Bazenheid und dem FC Weesen. Die beiden 2.-Liga-interregio-Teams brauchen noch zwei Siege, um im Sommer in der Hauptrunde des Schweizer Cups zu stehen. Das Duell gab es bereits Mitte Oktober in der Meisterschaft, wobei der FC Weesen dank eines späten Treffers mit 1:0 die Oberhand behielt. Und drei seiner 35 Punkte einfuhr, womit er Leader ist. Das achtplatzierte Bazenheid geht als Aussenseiter ins Spiel. Doch der Cup hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.



Von diesen will auch der FC Henau Gebrauch machen, in der Tabelle der 2. Liga regional als Zehnter knapp nur vor den Abstiegsrängen. Und fünf Punkte hinter dem FC Bischofszell, bei dem man am Samstag, 16 Uhr, den Cup-Halbfinal bestreitet. Auch Henau braucht noch zwei Siege, um in die nationale Cup-Hauptrunde einzuziehen. (res)

