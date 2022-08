Regionalfussball «Ein Platz in den Top sieben ist sicher nicht unmöglich»: Uzwil will sich unter Trainer Markus Wanner nach oben orientieren Am Samstag steigt der FC Uzwil in die 1.-Liga-Meisterschaft ein. Mit dem neuen Trainer Markus Wanner und einem jüngeren Kader erhofft man sich in Uzwil eine gute Saison. Dementsprechend werden die Ziele auch etwas ehrgeiziger gesetzt, als noch im vergangenen Jahr. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 11.08.2022, 12.00 Uhr

Neuzugang Ajet Sejdija (links) vom SC Brühl soll in dieser Saison im offensiven Mittelfeld der Uzwiler die Fäden in der Hand halten. Bild: Ralph Ribi

Vor fast genau zehn Wochen beendete der FC Uzwil seine 1.-Liga-Saison. Am Ende lag man auf dem zehnten Platz und konnte sich grösstenteils von den Abstiegsplätzen fernhalten. Uzwil schaut also auf eine gelungene Spielzeit zurück. Viel Zeit, um zurückzublicken, hat man aber nicht mehr, denn die neue Saison steht bereits vor der Tür.

Anders als vor einem Jahr, als der FC Uzwil nach dem Aufstieg ohne grosse Veränderungen in die 1. Liga startete, gab es in diesem Sommer einen spürbaren Umbruch. Ex-Trainer Armando Müller übergab das Zepter an Markus Wanner und in der Mannschaft verzeichnete man sieben Ab- und Zugänge. Mit Sandro Studer und dem ehemaligen Captain Ifraim Alija verlor Uzwil vor allem in der Innenverteidigung an Qualität und Erfahrung. Der Verein schlug in diesem Jahr eine andere Marschrichtung ein und ersetzte die Abgänge mit vielen jungen Spieler. Alle Neuzugänge sind zwischen 18 und 24 Jahre alt.

Kaderverjüngung soll Uzwil stärker machen

Der neue Mann an der Seitenlinie, Markus Wanner, sieht die Kaderverjüngung als Vorteil:

«Die jungen Neuzugänge sind nicht als Perspektivspieler gekommen. Ich erhoffe mir sehr viel von ihnen.»

Obwohl Uzwil das Durchschnittsalter der ersten Mannschaft durch die neuen Spieler deutlich gesenkt hat, stehen immer noch einige Routiniers, wie zum Beispiel Thomas Knöpfel oder Kristian Nushi, bei Uzwil unter Vertrag. «Ich habe viel Qualität im Kader und wir können in diesem Jahr einiges erreichen. Es ist schwierig zu sagen, ob wir stärker sind als letzte Saison, aber die Vorbereitung stimmt mich positiv», sagt Wanner.

Zwar hat man von fünf Testspielen nur eines gewonnen, aber in den drei Partien gegen St.Gallen II, Zürich II und Brühl (alle Promotion League) zeigte man gute Leistungen. Zusätzlich konnte man auch am Bazenheider Cup überzeugen und musste den ersten Platz nur aufgrund eines Spielabbruchs mit der Wiler U20 teilen. In diesen Spielen merkte man auch, dass Wanner den FC Uzwil etwas anders spielen lässt. «Ich möchte, dass wir offensiv ausgerichtet sind und den Gegner früh pressen. Es soll unser Anspruch sein, dominant aufzutreten und einen attraktiven Fussball zu spielen», so der neue Uzwiler Übungsleiter.

Kader FC Uzwil 2022/2023 Trainer: Markus Wanner. Torhüter: Timon Waldvogel (Captain), Edis Pilica. Verteidigung: Dusan Ranisavljevic, Ramon Imper, Michel Lanker, Eric Gülünay, Jan Ledermann, Elio Stocker, Patrik Marku. Mittelfeld: Luca Lanzendorfer, Enis Lela, Kristian Nushi, Thomas Knöpfel, Isak Beka, Ajet Sejdija, Yanis Uetz, Tolga Cakir, Ensar Hajrovic. Sturm: Robin Wirth, Orcun Cengiz, Fabio Moser, Waile Barkate, Getuart Asani.

Wanner bringt eine gesunde Portion Ehrgeiz mit

Markus Wanner, Trainer FC Uzwil. Bild: PD

Der Trainer will mit seinem Team aber nicht nur schönen, sondern vor allem erfolgreichen Fussball spielen:

«Ich glaube, wenn wir unsere Leistung konstant bringen, werden wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und uns nach oben orientieren können. Ein Platz in den Top sieben ist sicher nicht unmöglich.»

Mit diesem ehrgeizigen Ziel startet der FC Uzwil am Samstag um 17 Uhr auswärts gegen Aufsteiger AC Taverne aus dem Tessin in die 1.-Liga-Saison. «Am Anfang direkt gegen einen Aufsteiger zu spielen, ist wegen der Euphorie immer schwierig. Zusätzlich ist Taverne am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Kreuzlingen in die Saison gestartet. Das wird also kein Selbstläufer, aber ich glaube schon, dass wir spielerisch die bessere Mannschaft sind und mit drei Punkten im Gepäck wieder nach Hause fahren werden», so Wanner.

Allgemein hat es der Saisonstart der Uzwiler in sich. Wegen einer Spielverschiebung stehen für die Wanner-Elf drei Spiele innert einer Woche auf dem Programm. Am kommenden Mittwoch um 19 Uhr gastiert Winterthur II auf der Sportanlage Rüti und am Samstag in einer Woche trifft Uzwil auf die U21 des Grasshopper Club Zürich.

1. Liga, Gruppe 3: Samstag, 13. August, 16.00 Grasshopper Club Zürich II - Kreuzlingen. Höngg - Lugano II. Linth 04 - Wettswil-Bonstetten. Eschen/Mauren - Paradiso. Winterthur II - Gossau. 17.00 Taverne - Uzwil. 18.30 Tuggen - Weesen. Sonntag, 14. August, 16.00 Kosova - Freienbach.

