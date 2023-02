Regionalfussball Ein Konter führt zur Niederlage: Die Frauen des FC Wil verlieren auswärts in Solothurn In der Hinrunde konnte der FC Wil Frauen das Spiel gegen Solothurn noch mit 1:0 gewinnen. Beim Rückrundenstart der Nationalliga B mussten sich die Wilerinnen nun mit demselben Ergebnis geschlagen geben. Aufgrund dieser Niederlage ist Wil neu Tabellenfünfter. Lukas Tannò 26.02.2023, 12.00 Uhr

Die Amerikanerin Alana O'Neill (in Weiss) und der FC Wil Frauen müssen sich mit 0:1 geschlagen geben. Bild: Lukas Tannò

Der FC Wil Frauen muss zum Rückrundenstart der zweithöchsten Schweizer Liga eine 0:1-Niederlage einstecken. Dabei ist man mit einem guten Gefühl nach Solothurn gefahren. Im Hinspiel konnte das Team von Trainer Florian Holenstein noch mit 1:0 gewinnen. Matchwinnerin damals war Aussenverteidigerin Gaja di Gaetano. Das 1:0 gegen Solothurn war der erste NLB-Sieg in der Geschichte des FC Wil Frauen.

Solothurn verstärkte sich in der Winterpause

Nun muss man sich also zum Start in die zweite Saisonhälfte mit demselben Ergebnis geschlagen geben. In der 59. Minute war es Sophie Bohner, die ein Solothurner Konter zum Führungstreffer einschieben konnte. Die Wilerinnen konnten auf diesen Rückstand nicht mehr reagieren. Zu abgeklärt verteidigte das Heimteam, das sich auf diese Rückrunde hin massiv verstärkt hat. «Solothurn hat sechs Spielerinnen aus der Super League geholt», sagte Holenstein im Vorfeld der Partie.

Die Frauen des FC Solothurn kommen mit diesem Sieg in der Tabelle auf drei Punkte an die Wilerinnen heran. Der FC Wil Frauen selbst ist neu nur noch Tabellenfünfter. Weil der FC Oerlikon/Polizei gegen Schlusslicht Lugano 1:0 gewinnen konnte, stehen sie neu mit 15 Punkten vor Wil.