Regionalfussball Drama auf der Rüti: Uzwil gewinnt das Derby gegen Gossau mittels Foulpenalty in letzter Sekunde So stellt man sich ein Derby vor. Der FC Uzwil zeigte eine starke erste Halbzeit, musste in der zweiten Hälfte jedoch bis in die letzte Minute warten, um die 1.-Liga-Partie gegen Gossau für sich zu entscheiden. Ensar Hajrovic verwandelte kurz vor Schluss einen Elfmeter und liess auf der Sportanlage Rüti alle Dämme brechen. Lukas Tannò 12.03.2022, 20.29 Uhr

Getuart Asani (in Blau) brachte den FC Uzwil im Derby gegen Gossau in der neunten Minute per Kopf in Führung. Bild: Lukas Tannò

«Das war eine hitzige Schlussphase und sicherlich ein würdiges Derby», sagte Uzwil-Trainer Armando Müller nach der Partie. Er spielt damit darauf an, dass ab der 80. Minute jegliche Taktik über Bord geworfen wurde und es zum offenen Schlagabtausch zwischen Uzwil und Gossau gekommen ist.

Beide Teams hatten Chancen das Spiel für sich zu entscheiden. Ein Unentschieden wäre womöglich ein faires Resultat gewesen, aber Uzwil wollte die drei Punkte unbedingt auf der Sportanlage Rüti halten.

Ensar Hajrovic avanciert zum Matchwinner

In der 95. Minute wurde Kristian Nushi im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Der schwedische Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Der eingewechselte Ensar Hajrovic nahm sich der Aufgabe an und verwandelte souverän in der rechten unteren Ecke.

Auf der Rüti brachen alle Dämme. Zuschauer, Spieler und Staff bejubelten den 1.-Liga-Derbysieg. Auch für Müller war es eine emotionale Schlussphase:

«Klar ist der Sieg in der Form etwas glücklich, aber wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und den Siegtreffer gesucht.»

Uzwil startete besser in die Partie. Nach einem Eckball köpfte Winterneuzugang Fabio Moser die Kugel nur an den Pfosten. In der neunten Minute war es wiederum Moser, welcher einen Eckball von Nushi aufs Tor brachte. Dort stand Uzwils Getuart Asani goldrichtig und lenkte den Ball mit dem Kopf noch entscheidend ab.

Mit dieser 1:0-Führung ging es dann auch in die Pause. Uzwil hätte aber gut und gerne mit 3:0 führen können. Das sieht auch Müller so:

«Wir hätten in der ersten Hälfte mehr als nur ein Tor schiessen können. Dass es zur Pause nur 1:0 stand gab Gossau Mut und sie haben nach der Pause sofort das Zepter übernommen.»

Die Gossauer waren in der zweiten Halbzeit klar spielbestimmend. Uzwil durfte sich bei seinem Schlussmann Timon Waldvogel bedanken, welcher mit mehreren Glanzparaden sein Team im Spiel hielt. Aber in der 73. Minute war dann auch er geschlagen. Gossau-Captain Nico Abegglen schlenzte den Ball ins rechte Eck und glich die Partie aus.

Bis in die 95. Minute sah das Spiel dann auch so aus, als würde es Unentschieden enden. Eine Unachtsamkeit in der Gossauer Hintermannschaft führte dann aber zum Penalty und dem Derbysieg für Uzwil.

Uzwil klettert in der Tabelle weiter nach oben

Diese drei Punkte sorgen dafür, dass Uzwil den Abstand zu den Abstiegsplätzen noch weiter vergrössern konnte und nun auch wieder Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe gefunden hat. Gossau rutscht hingegen auf den zwölften Platz ab und hat nur noch sechs Punkte Vorsprung auf das Team Ticino, welches sich auf einem Abstiegsplatz befindet.

Am kommenden Samstag um 16 Uhr gastiert Armando Müller und der FC Uzwil beim FC Baden. Der Tabellenzweite der Liga ist sicherlich eine andere Hausnummer als die bisherigen Gegner der Uzwiler in dieser Rückrunde, aber unschlagbar sind sie nicht. Das hat der FC Uzwil mit dem Sieg gegen Baden in der Cup-Qualifikation schon einmal bewiesen.

