Regionalfussball Der FC Wil U20 hat wieder zurück auf die Siegerstrasse gefunden und feiert in der 2. Liga inter den zweiten Dreier in Folge Mit dem 2:1-Auswärtssieg in Frauenfeld bleibt der FC Wil U20 weiterhin in der erweiterten Spitzengruppe der Liga. Die Wiler haben wieder zu alter Stärke zurückgefunden und können in den letzten beiden Spielen den Aufstiegsaspiranten Weesen und Schaffhausen noch ein Bein stellen. Lukas Tannò 29.05.2022, 15.30 Uhr

Marko Krunic (links), hier im Heimspiel gegen den FC Bazenheid, hat am Samstagabend gegen Frauenfeld den Ausgleich erzielt. Bild: Tobias Garcia

(Wil, 03. Oktober 2021)

Die zweite Mannschaft der Wiler zeigte am Samstagnachmittag gegen den Tabellenzehnten Frauenfeld Charakter. Das forderte Trainer Fabinho auch von seinem Team, nachdem offiziell wurde, dass das Wiler Nachwuchsteam nicht in die 1. Liga aufsteigen darf.

«Es war ein Schlag ins Gesicht, aber ich möchte, dass mein Team Charakter zeigt und diese Saison gut zu Ende spielt», sagte Fabinho Ende April. Die jungen Wiler brauchten etwas Zeit, um mit der Situation klarzukommen. Drei Spiele lang blieb man ohne Sieg.

Den anderen Teams den Aufstiegskampf erschweren

Am vergangenen Wochenende kam dann die erwartete Reaktion. Die Wiler holten gegen Seuzach zweimal einen Rückstand auf und gewannen die Partie mit 3:2. Nun konnte der FC Wil U20 mit dem 2:1-Sieg auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld den zweiten Dreier in Folge feiern. Es war der erste Wiler Auswärtssieg seit dem 26. März.

Genau wie gegen Seuzach drehte Wil auch in Frauenfeld die Partie. Nachdem man in der 62. Minute in Rückstand ging, waren es Marko Krunic und Lars Rohner, welche in den letzten 20 Minuten des Spiels den Vollerfolg für die Wiler klarmachten.

In den letzten beiden Saisonspielen geht es für die Wiler nochmals gegen zwei Spitzenteams der 2. Liga interregional. Zuerst gastiert der FC Wil U20 beim Tabellennachbarn SV Schaffhausen und eine Woche später muss man an den Walensee zum Zweiten der Liga, FC Weesen, reisen. Gegen beide Teams haben die Wiler in dieser Saison bereits deutlich gewonnen und könnten mit zwei weiteren Siegen diesen Mannschaften die Aufstiegssuppe mächtig versalzen.

