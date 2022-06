Am vergangenen Wochenende hat der FC Wil Frauen den Aufstieg in die Nationalliga B klargemacht. Deshalb durfte das Team von Trainer Florian Holenstein am Sonntagnachmittag in Walperswil um den 1.-Liga-Meistertitel kämpfen. Und tat dies durchaus erfolgreich.

Lukas Tannò 19.06.2022, 19.00 Uhr