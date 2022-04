Regionalfussball Der FC Uzwil muss gegen Mitaufsteiger Freienbach eine schmerzhafte Niederlage einstecken Während der FC Uzwil vor Wochenfrist im Stau stecken geblieben ist und daher nicht gegen Paradiso antreten konnte, empfing der Tabellenneunte am Samstagabend den FC Freienbach. Eine Partie mit vielen kleinen Nickligkeiten, sechs gelben Karten, drei Pfostenschüssen und einer unnötigen Niederlage. Christoph Heer 10.04.2022, 13.00 Uhr

Thomas Knöpfel (in Blau) und der FC Uzwil stolpern gegen Freienbach und gehen als Verlierer vom Platz. Bild:Michel Canonica / TAGBLATT

Von Beginn an fuhr Schiedsrichter Jens Imboden eine ziemlich grosszügige Linie. Zahlreiche kleine und versteckte Fouls verhinderten so einen gepflegten Spielaufbau auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz zückte der Unparteiische erst in der 36. Minute die erste gelbe Karte und dies gegen den Freienbacher Spieler Alessandro Sabino. Just jener Spieler, der in der zwölften Minute für den einzigen Torerfolg des gesamten Spiels verantwortlich war.