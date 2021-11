Regionalfussball Der FC Uzwil kann gegen Schlusslicht Balzers wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt holen In den letzten drei Wochen holte Uzwil gegen die zweiten Mannschaften von St.Gallen und Winterthur und das Team Ticino vier aus neun möglichen Punkten. Nun wartet mit dem FC Balzers der Tabellenletzte der 1. Liga auf die Uzwiler. Lukas Tanno 04.11.2021, 16.48 Uhr

Der Uzwiler Captain Ifraim Alija (rechts) kann nach einer Gelbsperre wieder mit seinem Team gegen Balzers auf dem Feld stehen. Bild: Lukas Tanno (Henau, 10.10.21)

Noch vier Runden sind zu spielen, bis die 1. Liga in die Winterpause geht. Am kommenden Samstag gastiert Schlusslicht Balzers auf der Rüti in Henau. Für den Tabellenelften FC Uzwil eine wichtige Partie, denn der Aufsteiger ist auf Punkte angewiesen, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrössern. Das sieht auch Trainer Armando Müller so: