Uzwil holt gegen Balzers mit einem 3:2-Sieg wichtige drei Punkte

Regionalfussball Der FC Uzwil gewinnt gegen Tabellenschlusslicht Balzers mit 3:2 und holt wichtige drei Punkte Im 1.-Liga-Heimspiel gegen Balzers forderte Trainer Armando Müller einen Sieg. Sein Team legte auch mit zwei Toren in den ersten zehn Minuten den Grundstein für die drei Punkte. Ein wichtiger Dreier im Kampf um den Ligaerhalt für die Uzwiler. Berto Besio 07.11.2021, 13.48 Uhr

Orcun Cengiz (in der Mitte) und der FC Uzwil feierten gegen Balzers einen wichtigen Sieg. Bild: Michel Canonica

Das Spiel war noch keine zehn Minuten alt, da schien es schon entschieden, zumindest vorentschieden. Nach Vorarbeit von Dusan Ranisavljevic schoss Ensar Hajrovic bereits in der dritten Minute das Führungstor für die Heimelf. Nur gerade vier Minuten später verwertete Thomas Knöpfel eine Hereingabe von Kristian Nushi zur 2:0-Führung.

Dieser Spielstand war nach einer überzeugenden Startphase nicht unverdient. Ab der zwanzigsten Minute glich sich das Spielgeschehen mehr und mehr aus und noch vor Ablauf der ersten halben Stunde gelang dem an der Strafraumgrenze lauernden Fabio Wolfinger mit einer sehenswerten Direktabnahme das Anschlusstor.

Ab diesem Moment konnten sich die Gäste zusehends aus der Umklammerung lösen, agierten zielstrebiger und gestalteten das Spielgeschehen bis zur Halbzeitpause mehr als ausgeglichen.

Ausgeglichene Partie auf der Rüti in Henau

Noch bevor die Uzwiler den Ausgleichstreffer mittels Foulelfmeter hinnehmen mussten, traf Knöpfel bei zwei Hereingaben des eifrigen Ranislavjevic das Spielgerät nicht wunschgemäss und verfehlte das Ziel zweimal nur knapp.

Nach dem erwähnten Ausgleichstreffer erlebten die Zuschauer eine äusserst spannende Begegnung mit Torchancen auf beiden Seiten. Vorerst versuchte Yildiz Seyhan mit einem satten Weitschuss die Liechtensteiner in Führung zu bringen. Im Gegenzug war es Nushi, doch dessen Abschlussversuch strich jedoch Zentimeter über das Tor. Das Spiel wogte auf und ab, mit Torchancen hüben wie drüben.

Ein Freistoss für Uzwil brachte die Entscheidung. Hajrovic konnte den gegnerischen Torwart Luca Vanoni aus ansehnlicher Distanz überlisten und avancierte somit zum Doppeltorschützen.

Wichtige Punkte für Uzwil

Noch einmal bäumten sich die Gäste auf. Fünf Minuten vor Spielende war plötzlich grosses Durcheinander im Uzwiler Strafraum mit mehreren vereitelten Abschlussversuchen der Gäste. Im Gegenzug streicht ein Kopfball von Getuart Asani nur knapp am Gehäuse vorbei und kurz vor Spielende konnte Uzwil-Verteidiger Ranisavljevic einen gegnerischen Stürmer in extremis am Abschluss hindern.

Über die 90 Minuten gesehen war es kein gestohlener Sieg für die Uzwiler. Das Spiel war lange ausgeglichen und Balzers hatte auch Chancen die Partie für sich zu entscheiden. Wichtige drei Punkte für die Uzwiler im Kampf um den Ligaerhalt.