Regionalfussball Der FC Uzwil gewinnt auswärts gegen Winterthur II mit 3:1 und holt den zweiten Sieg der laufenden Saison Nach der 0:4-Klatsche letzte Woche gegen den FC St. Gallen II zeigt Uzwil eine starke Reaktion und fertigt die zweite Mannschaft des FC Winterthur mit 3:1 ab. Laut Trainer Armando Müller war es über das gesamte Spiel gesehen ein verdienter Sieg. Lukas Tanno 24.10.2021, 18.11 Uhr

Orcun Geniz (links), hier im Zweikampf mit Gossaus Silvano Schäppi, sorgte mit seinen zwei Toren gegen Winterthur II für den Uzwiler Sieg. Bild: Andrea Stalder (Gossau, 04.09.21)

Kurz nach der Partie war Müller erleichtert über den zweiten Uzwiler Saisonsieg: «Klar bin ich glücklich über die drei Punkte. Wir hatten die ersten Minuten Mühe und das Spiel war ausgeglichen. Spätestens nach dem Führungstreffer sind wir dann aber ruhiger geworden und haben ein gutes Spiel gezeigt.»

Den angesprochenen Treffer zum 1:0 erzielte Orcun Cengiz. Der Flügelspieler wurde im Spiel gegen Winterthur II in der Sturmspitze eingesetzt. Eine Entscheidung, die sich auszahlte.

Der Uzwiler Führungstreffer brachte Ruhe ins Spiel

In der 26. Minute wurde der schnelle Cengiz mit einem Steilpass in Szene gesetzt. Im Eins gegen Eins mit dem gegnerischen Torhüter zeigte er keine Blösse und sorgte eiskalt für die Uzwiler Führung.

Obwohl Uzwil nun besser im Spiel war, zeigte sich Müller nicht vollends zufrieden mit der ersten Halbzeit: «Natürlich bin ich mit dem Spiel zufrieden, aber wir können den Ball noch schöner und besser laufen lassen.»

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel dann noch einfacher für den FC Uzwil. Winterthurs Noah Lovisa musste nach einer Notbremse mit der direkten roten Karte vom Feld. Müller sah das aber nicht als Vorteil:

«Ich denke nicht, dass ein Spiel einfacher wird, wenn der Gegner eine rote Karte bekommt. Man muss weiterhin konzentriert und konsequent sein und darf sich nicht zu sicher fühlen.»

In der 64. Minute sorgte Orcun Cengiz mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag für die Entscheidung. Nach einem Eckball blieb der FC Uzwil am Ball dran und konnte ihn per Flanke wieder in den Strafraum bringen. Dort stand Cengiz genau richtig und konnte zum 2:0 einschieben.

Captain Alija erzielt per Kopf das 3:0

Nur zehn Minuten später waren die Uzwiler wieder aggressiver nach einem geklärten Standard und brachten den Ball noch einmal in Richtung gegnerisches Tor. Dort köpfte Captain Ifraim Alija den Ball ins Netz. Das einzige Winterthurer Tor kurz vor Ende des Spiels machte keinen Unterschied mehr.

Der FC Uzwil holt damit seinen zweiten Saisonsieg. Müller will aber nicht euphorisch werden: «Wir haben gut gespielt und uns diesen Sieg hart erarbeitet. Nächste Woche spielen wir auswärts gegen das Team Ticino. Ich habe am Samstag ihr Spiel gegen Gossau geschaut und wir müssen absolut bereit sein. Auch wenn sie sechs Punkte weniger als wir auf dem Konto haben, wird das kein einfaches Spiel.»

Hier geht's zum Telegramm des Spiels.