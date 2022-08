Regionalfussball Der FC Uzwil bleibt ohne Sieg: Im vierten Spiel muss sich die Wanner-Elf einem dominanten Tuggen geschlagen geben Nach vier Meisterschaftsspielen hat der Erstligist FC Uzwil nur zwei Punkte auf dem Konto. Am Samstagabend gegen den FC Tuggen zogen die Uzwiler die schlechteste Halbzeit der Saison ein und verlieren auswärts mit 1:2. Lukas Tannò 28.08.2022, 10.30 Uhr

Uzwil-Verteidiger Ramon Imper (links) im Laufduell mit Tuggens Stürmer Jakup Jakupov. Bild: Lukas Tannò

(Uzwil, 21.05.22)

«Mit zwei Punkten mehr aus den ersten vier Saisonspielen wäre ich zufrieden», sagte Uzwil-Trainer Markus Wanner nach der Niederlage am Samstagabend in Tuggen: «Aber in Uzwil bleiben wir zuversichtlich. Ich weiss, dass wir in den nächsten Wochen unsere Form finden und positive Resultate erzielen werden.»

Tuggen dominierte Halbzeit eins

Gegen Tuggen, welches vergangene Saison dritter geworden ist, war Uzwil klarer Underdog. Zwar hatte Uzwil ein gutes Abschlusstraining absolviert und ging mit einem guten Gefühl in die Partie, aber die Hoffnung auf Punkte wurde jäh gestoppt. «Wir fanden irgendwie keinen Zugriff aufs Spiel und zeigten die schlechteste Halbzeit der bisherigen Saison», so Wanner.

Tuggen hatte ein klares Chancenplus und stellte mit ihrem Tempo die Uzwiler Hintermannschaft immer wieder vor grosse Problem. So war es Giovanni La Rocca, der das Heimteam in der 19. Minute in Führung brachte. Und noch vor dem Seitenwechsel erzielte Uchenna Anioke das 2:0. Wanner sagte zur ersten Halbzeit:

«Tuggen hätte noch höher führen können. Sie waren aggressiver und gewannen fast jeden Zweikampf. In der Pause mussten wir etwas umstellen.»

Danach war Uzwil ein wenig besser im Spiel. Die Gäste waren bemüht, den Rückstand aufzuholen, aber offensiv war man zu harmlos. Zwar erzielte der FC Uzwil durch Sommer-Neuzugang Enis Lela in der 71. Minute den Anschlusstreffer und hoffte danach auf einen Lucky Punch, aber der Wanner-Elf wollte kein Treffer mehr gelingen.

Offensiv muss sich Uzwil verbessern

Die zweite Halbzeit gegen Tuggen zeigte ein weiteres Problem der Uzwiler auf: Vor dem Tor ist man im Moment noch zu ideenlos und zu wenig treffsicher. Bis auf das 0:0 gegen Winterthur II musste Uzwil in jedem Spiel einem Rückstand hinterherrennen. «Es wäre schön, wenn wir mal in Führung gehen. Dann würde es für uns sicher einfacher werden, unser Spiel aufzuziehen, aber momentan sind wir im Sturm noch nicht abgebrüht genug», sagte der Uzwiler Trainer.

Auch wenn Uzwil nach vier Partien auf Platz 15 und somit einem Abstiegsplatz steht, sieht Wanner kein Grund zur Panik: «Ja, wir haben vielleicht nur zwei Punkte auf dem Konto, aber unsere Zeit wird noch kommen.» Vielleicht kommt sie ja am kommenden Wochenende gegen Aufsteiger Weesen. «Das wäre natürlich schön, aber Weesen hat ein starkes Team. Nur weil sie Aufsteiger sind dürfen wir sie nicht unterschätzen. Aber wir spielen zu Hause und möchten vor den Augen der Heimfans den ersten Saisonsieg holen», so Wanner.

