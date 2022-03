Regionalfussball Der Ball rollt wieder: Am Samstag beginnt für den Aufsteiger FC Uzwil die zweite Hälfte der Saison Seit dem 27. November hat der FC Uzwil kein Pflichtspiel mehr bestritten. Am Samstag geht für das 1.-Liga-Team nun die Rückrunde los. Mittelfeldspieler Luca Lanzendorfer gibt preis, welche Ziele sich die Uzwiler für das Spiel gegen Thalwil und die Rückrunde gesteckt haben. Lukas Tannò 03.03.2022, 17.00 Uhr

Luca Lanzendorfer (rechts), hier im Hinrundenspiel gegen Thalwil, ist der Uzwiler mit den meisten Einsatzzeiten in dieser Saison. Bild: Donato Caspari

(Henau, 28.08.21)

In der Aufstiegssaison konnte Luca Lanzendorfer aufgrund einer Verletzung nur gerade die letzten paar Spiele mittun. In der jetzigen Spielzeit ist er aber der Uzwiler mit den meisten Einsatzzeiten. In der ganzen 1. Liga gibt es nur vier Spieler, die mehr Minuten auf dem Buckel haben als er und nur einer davon ist ein weiterer Feldspieler.

Gerade einmal fünf Minuten hat er in dieser Saison verpasst. Für den FC Uzwil und Trainer Armando Müller ist er ein sicherer Wert im Zentrum. «Natürlich ist es für mich schön zu sehen, dass der Trainer ein solches Vertrauen in mich setzt», sagt Lanzendorfer zu seinen Einsatzzeiten und ergänzt schmunzelnd:

«Meine Mitspieler nehmen mich oft hoch. Sie sagen, dass ich nur laufen und kein Fussball spielen könne.»

Das ist natürlich nicht ganz richtig. Denn der Mittelfeldspieler hat eine sehr wichtige Rolle im Team und spult Kilometer für Kilometer für den FC Uzwil ab.

Ein voller Terminkalender mit Training und Spielen

Dort hört es aber noch nicht auf, denn Lanzendorfer ist zusätzlich noch Trainer des Futsal-Teams des FC Uzwil. «Meine Wochenenden sind oft mit Fussball verplant. Am Samstag spiele ich den ganzen Match auf dem Rasen durch und am Sonntag habe ich mit dem Futsal-Team noch ein Spiel. Das ist schon sehr viel Zeit, die ich investiere, aber ich würde es ja nicht machen, wenn ich keinen Spass daran hätte.»

Nun startet für den 25-Jährigen und den FC Uzwil nach mehreren Monaten Pause am Samstag um 16 Uhr auswärts gegen Thalwil die Rückrunde in der 1. Liga. In der Vorrunde ging die Partie gegen das Team vom Zürichsee noch knapp mit 1:2 verloren. Mit der Hinrunde ist Lanzendorfer aber grundsätzlich zufrieden:

«Wir haben nach anfänglichen Startschwierigkeiten uns zum Glück fangen können und haben für einen Aufsteiger eine gute Vorrunde gespielt.»

Gegen Thalwil will sich der FC Uzwil nun für die bittere Niederlage aus dem Heimspiel revanchieren. Dass die Uzwiler dafür bereit sind, haben sie in der Vorbereitungsphase gezeigt. In den Testspielen gab es für das Team von Trainer Armando Müller keine einzige Niederlage. Auch gegen den SC Brühl aus der Promotion League spielte Uzwil ein starkes 2:2-Unentschieden.

Uzwil geht mit einem positiven Gefühl in die Rückrunde

«Trainingsspiele sind immer schwierig zu bewerten, weil man oft gegen Unterklassige spielt. Aber vor allem die beiden Unentschieden gegen Brühl und den FC Kosova haben uns Mut gegeben und wir gehen mit einem guten Gefühl in die Rückrunde», fasst Lanzendorfer die Vorbereitung zusammen.

Das Ziel in der Rückrunde bleibt für den FC Uzwil das gleiche wie zu Saisonbeginn. Der Ligaerhalt soll so schnell wie möglich klargemacht werden und dafür muss man vor allem gegen direkte Konkurrenten punkten. Das heisst am Samstag gegen Thalwil und eine Woche später gegen Gossau. Lanzendorfer sagt dazu: «Wenn wir die 17 Punkte aus der Vorrunde nochmals bestätigen könnten, wären wir damit sicher zufrieden.»

Mit einem Sieg am Samstag kann Uzwil auf Platz 8 vorrücken. Der FC Thalwil wird am Samstag aber bereits im Wettkampfmodus sein, denn er ist bereits am Mittwochabend in die Meisterschaft gestartet. Gegen Winterthur II musste aber eine 0:6-Klatsche eingesteckt werden. Also werden sie am Wochenende gegen Uzwil einiges gutzumachen haben.

Bald alle 1.-Liga-Spiele im Livestream Auf die kommende Saison wird sich im Regionalfussball einiges ändern. Und zwar werden ab der Saison 22/23 alle Spiele der Promotion League und der 1. Liga auf einer gemeinsamen Plattform per Livestream zur Verfügung stehen. Das Ganze wird von der Ringier Sports AG organisiert und zusammen mit den regionalen Klubs durchgeführt. Auch Highlights und Zusammenfassungen wird man nach den Spielen anschauen können. (lto)