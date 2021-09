Regionalfussball «Das haben wir uns verdient»: Der FC Uzwil holt sich gegen Wettswil-Bonstetten den ersten Saisonsieg Darauf hat das Team von Trainer Armando Müller fünf Spieltage warten müssen. Gegen die Zürcher gewinnt Uzwil mit 2:1 und holt sich den ersten Saisonsieg in der 1. Liga. Uzwil-Captain Ifraim Alija mutiert zum Matchwinner. Berto Besio 19.09.2021, 13.36 Uhr

Captain Ifraim Alija (rechts) und der FC Uzwil erkämpfen sich gegen Wettswil-Bonstetten den ersten Saisonsieg. Bild: Donato Caspari (Uzwil, 28.08.21)

«Endlich hat es geklappt», sagt Trainer Armando Müller nach dem Spiel. Er sei erleichtert, dass sich sein Team nach einigen schwierigen Spielen nun endlich belohnen konnte. Müller ergänzt: «Wir sind immer positiv geblieben, haben daran geglaubt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und haben so verdient den ersten Saisonsieg geholt.»

Müllers Team zeigt nach frühem Rückstand Moral

Unbeeindruckt vom Rückstand in der 5. Minute, gehörten den Gästen die Startminuten. Nach einem Eckball verfehlte der aufgerückte Alija per Kopf das Ziel noch deutlich. Kurz darauf, nach einem weiteren Corner für Uzwil, setzten sie sich weiterhin in der gegnerischen Platzhälfte fest. Kristian Nushi umspielte mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspieler und schoss anschliessend aus spitzem Winkel in der 11. Minute den Ausgleich.

Nach diesem Startfeuerwerk sah man weiterhin eine unterhaltsame und ausgeglichene Begegnung. Uzwils Sturmduo mit Thomas Knöpfel und Nushi beschäftigte die Zürcher Abwehr mit geschickten Passfolgen immer wieder, klare Torchancen notierte man jedoch nicht. Auch Uzwils Abwehr liess den gegnerischen Stürmern wenig Spielraum, sodass man mit einem gerechten Remis in die Pause ging.

Uzwil belohnt sich für starke Leistung

In der zweiten Halbzeit gab es nur Minuten nach Wiederaufnahme einige aufregende Szenen. Zuerst verhinderte Wettswils Torwart nach einer Hereingabe von Nushi nur mit Glück ein Eigentor und im Gegenzug landete ein Kopfball von Wettswil-Bonstetten an der Lattenunterkante des Gehäuses von Timon Waldvogel.

Uzwils Siegtreffer gelang eine Viertelstunde vor Spielende. Die Zürcher wurden im Aufbau gestört und verloren leichtfertig den Ball. Der unermüdliche Verteidiger Alija war plötzlich vorderster Angreifer der Uzwiler, stürmte allein Richtung gegnerisches Tor und skorte kaltblütig. Trainer Armando Müller:

«Wir haben nun gezeigt, dass wir nicht nur mit den Topteams der Liga mithalten, sondern auch gegen sie gewinnen können. Wir wollen nächste Woche zu Hause gegen Paradiso genauso Gas geben.»

