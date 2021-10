Regionalfussball Das grösste Spiel der Vereinsgeschichte: Der Frauenfussballklub Uzwil begrüsst im Cup den FCZ Am Samstag um 20 Uhr kommt es auf der Sportanlage Rüti zum Highlight für die Spielerinnen der ersten Frauenmannschaft des FC Uzwil. Dann gastiert im Sechzehntelfinal des Schweizer Cup der grosse FC Zürich in Henau. Gegen den letztjährigen Cup-Finalisten aus der höchsten Schweizer Fussballliga hat sich der FFC Uzwil das Ziel gesetzt, solange wie möglich mitzuhalten. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 08.10.2021, 13.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Captain Fabienne Gämperle (links) und der FFC Uzwil möchten gegen den FCZ mit gutem Zweikampfverhalten zum Erfolg kommen. Bild: PD

Für die Frauen des FC Uzwil geht am Samstag ein Fussball-Traum in Erfüllung. Als Amateursportlerin sich gegen die Besten der Besten messen zu dürfen. Denn im Cup-Sechzehntelfinal trifft man auf den FC Zürich. Der FFC Uzwil, welcher in der 2. Liga nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze liegt, wird es das grösste Spiel der Vereinsgeschichte.

Trotzdem ist für Trainer Andy Jurt nicht das wichtigste Spiel in der Geschichte des FFC Uzwil. «Klar hat für mich unser Aufstieg in die 2. Liga und der Gewinn des Cup des Ostschweizerischen Fussballverbandes einen höheren Stellenwert, aber es ist natürlich schon ein Highlight, sich gegen ein Team aus der Women’s Super League beweisen zu können. Und wenn es dann genau noch der Rekordmeister ist, dann wird das für den Verein, aber vor allem für die Spielerinnen ein ganz spezieller Abend.»

Der Cup ist der einfachste Weg einen Titel zu gewinnen

Für viele Mannschaften ist der Cup neben der Meisterschaft eine ungewollte Doppelbelastung. Nicht so aber für Jurt:

«Der Cup ist der einfachste und schnellste Weg einen Titel zu holen. Natürlich müssen wir als 2.-Liga-Team realistisch bleiben, aber ich stelle im Cup jedes Mal genauso auf, wie in der Meisterschaft.»

Auf die Frage, ob sich Jurt spezielle auf das Spiel am Samstag vorbereitet hat, antwortet er: «Ich bin zum ersten Mal in meiner Karriere als Vorbereitung auf eine Partie, ein Spiel des Gegners schauen gegangen, habe mir einige Notizen gemacht und dann ein paar Punkte im Training dann angeschaut.»

Vorfreude ist grösser als die Nervosität

Bei der Mannschaft von Andy Jurt überwiegt die Freude auf das Cupspiel gegen den FCZ. «Es ist eine gesunde Nervosität vorhanden und ich denke, dass diese am Samstag kurz vor dem Spiel dann noch grösser wird, aber momentan freue ich mich einfach extrem auf die Partie», sagt Stürmerin Larissa Baumann vor dem Spiel.

Auch Mittelfeldspielerin Marina Egli kann das Spiel am Samstag kaum erwarten: «Logischerweise ist man ein wenig nervös und der Respekt vor Zürich ist da, aber wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.» Und sie ergänzt:

«Dieses Spiel ist der Lohn, den wir uns mit unseren guten Leistung in den letzten Jahren erarbeitet haben.»

Oft setzen sich unterklassige Teams in solchen Cupspielen das Ziel 45 Minuten gut mithalten zu können oder nicht mehr als zehn Tore tu kassieren. Nicht so aber der FFC Uzwil. Torhüterin Laura Egli unterstreicht das: «Wir wollen unsere Leistung bringen und hart in die Zweikämpfe gehen. Wir müssen uns nicht verstecken und wollen zeigen, was wir können. Wir haben uns kein Resultat als Ziel gesteckt.»

Auch persönlich hat sie sich nichts spezielles vorgenommen: «Ich möchte die beste Leistung bringen und auch mal ein paar Paraden zeigen. Wenn wir lange die Null halten können, ist das sicher schon ein kleiner Sieg für uns.»

Das Cup-Highlight für die erste Mannschaft des FFC Uzwil startet am Samstag um 20 Uhr auf der Sportanlage Rüti. Für ein Fussballfest wird gesorgt sein. Eine Party im Siegesfall sei aber nicht geplant: «Wir bleiben am Boden und nehmen, wie es kommt. Wir werden aber sicher ausgelassen feiern, wenn in Henau ein kleines Fussballwunder geschieht», meint Jurt schmunzelnd.