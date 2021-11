In der 2. Liga interregional absolvierten der FC Wil U20 und der FC Bazenheid am Samstag ihre letzten Vorrundenspiele. Die zweite Mannschaft des FC Wil gewinnt gegen Leader Weesen verdient mit 5:2 und überwintert auf dem fünften Tabellenrang. Bazenheid kommt in Chur nicht über ein 1:3 hinaus und muss sich mit Platz Acht zufriedengeben.

Lukas Tanno 14.11.2021, 16.44 Uhr