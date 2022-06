Regionalfussball Bazenheid lässt Calcio Kreuzlingen keine Chance und die Wiler U20 muss sich der SV Schaffhausen knapp geschlagen geben In den letzten zwei Runden der 2. Liga inter geht es für Bazenheid und den FC Wil U20 sportlich um nichts mehr. Davon merkte man bei Bazenheid aber nichts. Gleich mit 7:0 fertigen sie den bereits sicheren Absteiger Calcio Kreuzlingen ab. Die Wiler U20 verliert auswärts in Schaffhausen mit 1:2. Lukas Tannò 06.06.2022, 11.30 Uhr

Auch Marko Krunics Tor (hier am Ball im Derby gegen Bazenheid) konnte die Niederlage gegen die SV Schaffhausen nicht verhindern. Bild: Tobias Garcia

Der FC Bazenheid war am Samstagabend in Torlaune. Gegen den bereits sicheren Absteiger Calcio Kreuzlingen traf das Team von Trainer Daniel Bernhardsgrütter sieben Mal. Das Skore eröffnete Aldin Mujankovic, danach schnürte Torjäger Giovanni Pentrelli bis zur Pause einen Dreierpack. Der Stürmer erzielte bereits 14 Saisontoren und steht damit auf Platz fünf der Torschützenliste.

Nach der Pause traf der eingewechselte Marena ebenfalls dreimal. Bemerkenswert am Sieg der Bazenheider: Zwischen den Pfosten stand für den verletzten Bruno Donnici das 16-jährige Eigengewächs Laurin Mannhart. Er erledigte seinen Job ausgezeichnet. Bazenheid hat sich mit den drei Punkten auf Platz 7 verbessert.

Mit dem Sieg gegen Calcio Kreuzlingen werden die Bazenheider die Saison mindestens auf dem achten Platz abschliessen. Nur ein Punkt hinter den Alttoggenburger befindet sich der FC Widnau. Wenn man das letzte Saisonspiel gegen Chur 97 gewinnt, dann könnte Bazenheid sogar noch auf den sechsten oder sogar fünften Rang vorstossen.

Hier geht's zum Matchtelegramm des Spiels Calcio Kreuzlingen - FC Bazenheid.

FC Wil U20 kann Schaffhausen kein Bein stellen

Die Wiler reisten am Samstag mit einem guten Gefühl nach Schaffhausen. Im Hinspiel fertigte man die Spielvereinigung Schaffhausen mit 8:2 ab. Damals traf Luan Abazi dreimal. Der zweitbeste Torschütze der 2. Liga inter Gruppe 6 stand aber an diesem Wochenende nicht im Aufgebot der Mannschaft von Trainer Fabinho.

Die Offensive, angeführt von Spielmacher Marko Krunic, konnte dementsprechend auch nicht die Leistung vom Hinspiel abrufen. Bereits nach neun Minuten lag der Tabellendritte Schaffhausen mit 1:0 vorne. Und nur 15 Zeigerumdrehungen später stand es 2:0.

Die Wiler U20 konnte daraufhin aber ihre Defensive stabilisieren und spielte ihrerseits mehr nach vorne. Sie mussten aber bis in in die 60. Minute warten, um einen Torerfolg bejubeln zu können. Marko Krunic erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2.

Am Ausgang des Spiels änderte das Tor aber nichts mehr. Schaffhausen gewinnt knapp und bleibt damit im Aufstiegsrennen in die 1. Liga. Das Team von Trainer Fabinho muss sich nach zwei Siegen in Folge also wieder einmal geschlagen geben und stehen nun mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Im letzten Saisonspiel trifft Wil auswärts auf Aufstiegskandidat Weesen.

Hier geht's zum Matchtelegramm des Spiels SV Schaffhausen - FC Wil U20.

FC Wil Frauen gewinnen Spitzenspiel deutlich Das 1.-Liga-Frauenteam des FC Wil spielt eine sehr starke Saison. Schon die ganze Spielzeit hindurch kämpfen sie mit Erlinsbach um die Tabellenführung. Das Hinspiel gegen die Aargauerinnen ging 2:2-Unentschieden aus. Im letzten Saisonspiel der Wilerinnen kam es erneut zum Spitzenspiel. Der FC Wil musste gewinnen, um ihre Chancen auf den Aufstieg in die Nationalliga B zu wahren. Das Team von Trainer Florian Holenstein liess Erlinsbach keine Chance. Mit 5:0 gewannen die Wilerinnen souverän auswärts gegen den Leader. Mit diesem Sieg können die Frauen des FC Wil am kommenden Wochenende auf dem Sofa die Tabellenführung übernehmen und den Aufstieg in die Nati B klarmachen. Dafür darf der FC Erlinsbach am Samstag gegen den Tabellendritten Staad keine Punkte holen.